Moravané ze čtyř utkání pouze jednou remizovali, zbývající tři duely se Střešovicemi, Vítkovicemi a Bohemians vysoko prohráli.

„I když výsledky byly docela hrozivé, nemyslím si, že to odpovídaly úplně zápasům. Bohužel jsme dělali zbytečné chyby, které soupeři gólově trestali. Navíc nám nepomohlo ani to, že jsme dostávali góly v rychlém sledu za sebou. Naopak my jsme své šance neproměňovali, proto takové výprasky,“ říká útočník Otrokovic Vlastimil Červenka.

Dvacetiletý mladík byl se třemi brankami nejlepším střelcem Panterů na prestižní akci.

Nemáte obavy, že se budou výsledky opakovat i v sezoně?

Z toho strach nemám. Pokud budeme hrát to, co máme, a nebudeme nabízet soupeřům góly zadarmo jako tomu v Praze, obavy nemám. Navíc máme dva kvalitní brankáře, takže sezonu nevidím bledě.

Co vám vůbec turnaj ukázal? Na čem musíte nejvíce zapracovat?

Turnaj ukázal spoustu věcí a v některých věcech taky trochu otevřel oči. Hlavně musíme zapracovat na obraně a proměňování šancí, bez toho vyhrávat nebudeme. Prohrávat stejně jako na konci minulé sezony nechceme, takže nezbývá nic jiného, než všechno natrénovat a doufat, že sezona se odehraje. (úsměv)

Se třemi brankami jste byl nejlepší střelec týmu. Potěšily vás góly?

Spokojený jsem byl tak na půl. Zápas s Vítkovicemi ve skupině a duel o třetí místo se mi podařil. Zbývající dvě utkání s Tatranem a Bohemians nebyly úplně podle mých představ. A co se týče gólů, ty pro mě moc neznamenají. Je to pro mě spíše takový bonus. Hlavní je můj pocit ze hry. Chci z ní mít radost a bavit se tím, góly budou třešnička na dortu.

Byl prostor sehrát se v jednotlivých formacích?

Moc ne. Jelikož během turnaje přišly zranění, každý zápas jsem nastupoval s někým jiným. Posty se měnily, formace se teprve zkoušení a hledají tak, aby to do sebe všechno zapadalo. Důležité bude, jak to bude klapat v sezoně. Czech Open byl pro nás takový test před sezonou.

Letošní ročník byl hodně specifický. Jak moc se vás různá omezení dotkla?

Celkem dost, protože v hale byly povinné roušky. Jen při rozcvičce a v zápase jsme je nemuseli mít. Nebylo zrovna moc příjemné v těch vedrech dýchat přes roušku, ale bohužel situace je taková a všichni měli stejné podmínky.

Na Czech Open jste byl poprvé. Jak jste si vyhlášenou akci užil?

Je pravda, že to byl vůbec můj první Czech Open, takže ho nemohu srovnávat s předchozími ročníky, ale hrozně mě mrzí, že byly jen čtyři týmy a nikdo ze zahraničí. Kvůli tomu jsem byl zklamaný. Rád bych si zahrál proti světovému týmu, bohužel doba je taková. Doufám, že příští rok to už bude všechno v pořádku.

Jak zatím hodnotíte přípravu? Je jiná než minulý rok?

Příprava probíhá podobně jako minulý rok, jen jsme se kvůli kovidu více připravovali individuálně. Do týmu přišly nové tváře, někteří kluci odešli. Všechno si ještě sedá. Teď máme měsíc na to, abychom všechno doladili.

Co vás nyní čeká?

Před sebou máme hodně práce. Musíme doladit detaily. Už tento pátek nám startuje Pohár České Pojišťovny, kde budeme chtít dojít co nejdál. Nejdůležitější ale bude sezona, ke které všechno směřujeme.