Zlínské týmy ale věří, že si brzy zase zahrají o mistrovské body. V nejpočetnějším florbalovém oddíle ve Zlínském kraji je registrováno 694 hráčů a hráček. Z toho mládeže do 18 let 411 florbalistů a florbalistek. Zlín Lions v letošní sezoně reprezentuje 17 družstev ve 14 různých soutěžích.

DIVIZE MUŽŮ – ZLÍN LIONS A

DIVIZNÍ ÁČKO LÁKÁ POSTUP DO NÁRODNÍ LIGY

,,Před sezonou jsme doplnili kádr, abychom nepřetěžovali juniory, kteří letos hrají první ligu. Z Otrokovic se proto vrátili Lukáš Chalabala, Adam Kresa, Pavel Malošík, Michal Samohýl, Radim Jančík, Petr Kopčil, Daniel Popovský a Jakub Haša. Přesto máme nejmladší tým v divizní skupině E,“ prozradil kouč Michal Kořený.

Jeho mužstvo má letos velké ambice. ,,V základní části chceme skončit do třetího místa. V play off se pak pokusíme zabojovat o postup do Národní ligy. Tomu jsme podřídili celou přípravu. Nepřihlásili jsme se do Českého poháru, ale odehráli jsme několik přípravných utkání. Mužstvo také absolvovalo letní víkendové soustředění v Hluku,“ informuje dále Kořený.

Začátek sezony se Zlínu podařil. Lvi postupně vyhráli v Třinci 8:4, zdolali Krnov 7:6 v prodloužení, prohráli v Šumperku 6:11 a zdolali Přerov 11:6.

,,Souboj v Třinci jsme zvládli takticky, v partii s Krnovem jsme však dělali zbytečné chyby v obraně. Navíc jsme nedokázali pohlídat střelce Severomoravanů. V zápase v Šumperku, který nás přehrával útočným pojetím, jsme byli horším týmem. V tomto utkání se projevily větší florbalové zkušenosti domácích. A střetnutí s Přerovem ovlivnila absence několik hráčů základní sestavy Hanáků,“ letmo hodnotil úvodní divizní partie florbalového áčka Zlína druhý trenér Miroslav Kořének.

REGIONÁLNÍ LIGA MUŽŮ – ZLÍN LIONS B

ZLÍNSKÁ REZERVA SE V TRÉNINCÍCH ZAMĚŘÍ NA SOUHRU MUŽSTVA

,,Zatím se nám nedaří. V úvodních čtyřech zápasech jsme si připsali jenom jeden bod za remízu s béčkem Bučovic. Ve všech duelech jsme ale podali solidní výkon. Trápila nás však nepřesná koncovka. Mezery jsme měli v obranné činnosti. Na další pokračování sezony se samozřejmě těšíme. Až to bude možné, tak se v trénincích zaměříme na souhru mužstva. Pokud se nám to podaří, tak v dalších zápasech budeme bodovat a do týmu se vrátí i radost ze hry,“ věří kapitán zlínského béčka Ondřej Vicherek.

2. LIGA ŽEN – ZLÍN LIONS

LVICE S GÓLMANSKÝMI OPORAMI VERONIKOU IŠTVÁNKOVOU A ROSANOU ŠAFEROVOU MYSLÍ NA POSTUP DO PRVNÍ LIGY

Ženy Zlína se do druhé ligy vrátily po několikaleté odmlce. Naposledy si tuto soutěž zahrály v sezoně 2015 – 2016.

,,Letos máme podstatně silnější družstvo. Oporami budou hlavně brankářky Veronika Ištvánková, která k nám přišla ze Vsetína a Rosana Šaferová, jež nás posílila z klubu Bulldogs Brno. S nimi se porveme o postup do první ligy,“ plánuje kouč Vu Pham Ahn.

Lvice doposud odehrály čtyři duely. Tři z nich vyhrály. Celek Shooters Beta porazily 6:2, béčko Bulldogs Brno 4:2 a céčko Židenic 2:1.

,,V těchto soubojích jsme uspěli díky důsledné hře do těla. Soupeřkám jsme nedali nic zadarmo. Ovšem tým má ještě rezervy. Zapracovat musíme na rychlejším přechodu do útoku,“ uvědomuje si Vu Pham Ahn.

CE SOUTĚŽ JUNIORŮ 1. LIGA – ZLÍN LIONS

JUNIOŘI SE BUDOU SNAŽIT PŘEDVÁDĚT AKTIVNÍ FLORBAL

,,V letošní sezoně jsme nováčkem celostátní 1. ligy. Do ní jsme postoupili ze zářijové kvalifikace. V kvalifikaci jsme bojovali proti celkům Vítkovic, Ostravy a Olomouce,“ upozornil hlavní kouč Pavel Gofroň.

Jeho tým se tak může těšit na prvoligové derby s otrokovickými Pantery, ale také na souboje s rivaly Bulldogs Brno a brněnskými Gullivers.

,,Budeme se snažit předvádět aktivní florbal. Naším cílem je potrápit favority a postoupit do play off,“ plánuje Gofroň.

2. LIGA JUNIOREK – ZLÍN LIONS

JUNIORKY ZLÍNA SÁZÍ NA KOLEKTIVNÍ POJETÍ

,,Ve 2. lize zabojujeme o co nejvyšší mety. Pomohlo nám, že silný celek Olomouce postoupil do 1. ligy. Čekají nás ovšem silné soupeřky ze severu Moravy. Zejména Opava bude hodně nebezpečná. Doposud jsme odehráli pouze dva zápasy. Oba jsme i v oslabené sestavě vyhráli. Třinec jsme porazili 4:3 a Frýdek-Místek 6:0. S Třincem jsme se pozvolna rozehrávali, ale v duelu s Frýdkem-Místkem už družstvo předvedlo několik pohledných florbalových akcí. Také v dalších utkáních budeme sázet na kolektivní pojetí a ve hře chceme být aktivnější než soupeřky. Ostatně, tak jako správné Lvice,“ je odhodlaný první muž lavičky druholigových zlínských juniorek Daniel Soukup.

1. LIGA DOROSTENCŮ – ZLÍN LIONS A, 2. LIGA DOROSTENCŮ ZLÍN LIONS B

DOROSTENCI ZLÍNA CHTĚJÍ POSTOUPIT NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

V kategorii dorostenců mají letos ve Zlíně na soupiskách 30 hráčů. Ti jsou rozdělení do dvou mužstev ,,Ajax“ a ,,Benfika“.

,,Ajax hraje nejvyšší českou soutěž 1. ligu a jeho cílem je hrát co nejdéle v prvním výkonnostním koši. Tento výběr má předpoklady postoupit na mistrovství republiky. V tabulce je zatím na druhém místě za největším rivalem Vítkovicemi, kterého ještě ale neporazil. Má však skalpy Olomouce, Ostravy a Přerova,“ informuje trenér Matěj Koňařík.

,,Benfika hraje 2. ligu. Béčko reprezentují hráči, kteří ještě musí zlepšit herní myšlení a individuální dovednosti. Tyto nedostatky ovšem nahrazují pílí v trénincích. V béčku je také dobrá parta,“ těší dalšího lodivoda dorostenců Zlína Daniela Víta.

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ – ZLÍN LIONS U15, PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ – ZLÍN LIONS U14

STARŠÍ ŽÁCI SE ZAMĚŘÍ NA STŘELBU Z DÁLKY

,,Do sezony jsme vstoupili s téměř novým mužstvem. Z loňského týmu zbyli jenom 2 brankáři a 6 hráčů. Sestavu z mladších ročníků doplnilo 20 florbalistů. Ligu starších žáků hraje starší výběr U15 složený z florbalových srdcařů. Tým U14 hraje Přebor starších žáků. Tomuto celku se zatím v soutěži daří.,“ pochvalují si trenéři Josef Obdržálek a Lukáš Strnad.

,,Ve zbytku sezony chtějí oba kolektivy předvádět útočný florbal s důrazem na střelbu z delší vzdálenosti,“dodali ještě oba kouči.

ZLÍNSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ – ZLÍN U12, ZLÍN U13

MLADŠÍ ŽÁCI SE MŮŽOU SPOLEHNOUT NA VÝRAZNOU PODPORU RODIČŮ

Mladším žákům se zatím daří. Výběr U12 i výběr U13 v úvodu sezony vybojovali důležité body. Oba týmy předváděly pohledný běhavý rychlý florbal okořeněný častou střelbou.

,,Zápasy se pro nás vyvíjely skvěle. V nich byl vidět velký zápal pro hru. Těší mě i podpora rodičů, kteří našim týmům vytvořili bouřlivou kulisu,“ pochvaluje si jeden z trenérů Dan Slováček.

,,Na našich svěřencích nebyla znát dlouhá zápasová pauza. A i v poměrně mladých sestavách se prezentovali solidním herním projevem,“ poznamenal další kouč Michal Baroň.

,,Po letním turnaji v Praze mám ze hry obou výběrů velmi dobrý pocit. Obě mužstva se snažila o kombinaci. Samozřejmě je pořád na čem pracovat,“ brzdí ovšem příliš velký optimismus další z trenérů Jan Vondřejc.

ZLÍNSKÁ LIGA ELÉVŮ – ZLÍN LIONS BLUE, ZLÍN LIONS WHITE

ELÉVOVÉ CHJTĚJÍ SEZONU DOHRÁT I NA VENKOVNÍCH HŘIŠTÍCH

,,Protože spousta hráčů letos přešla do kategorie mladších žáků, tak letos budujeme nový tým. S ním jsme na začátku sezony trénovali venku. Po příchodu do haly hráči zlepšovali florbalové návyky i individuální dovednosti. V této kategorii ale nejde o výsledky, ale o to, aby florbal děti bavil. Důležitá je i spolupráce s rodiči. Cíl máme jasný. Sezonu chceme dohrát i na venkovních hřištích, přestože na nich nejsou ideální podmínky,“ přejí si trenéři Petr Mračanský a Martin Vrla.

ZLÍNSKÁ LIGA PŘÍPRAVEK – ZLÍN LIONS BLUE, ZLÍN LIONS WHITE

U PŘÍPRAVKY ZLÍNA NEJSOU VÝSLEDKY DŮLEŽITÉ. TRENÉŘI CHTĚJÍ, ABY DĚTI MĚLY RADOST ZE HRY

,,V sestavě nejmladšího florbalového týmu Zlína se letos objevila spousta nových hráčů. Dětem se v trénincích důkladně věnujeme, protože výchova nejmladších florbalistů má v našem klubu prioritu. Vzhledem k aktuálnímu zavření škol jsou však tréninky v současné době omezené pouze na individuální přípravu. Florbal ve Zlíně ale děti baví a zájem o tuto hru je neopouští. V soutěži pro nás výsledky této kategorie nejsou podstatné. Chceme, aby děti měly hlavně radost ze hry a v mužstvu se budovaly kamarádské vztahy,“ potěšilo by trenéry Jana Krkošku a Davida Stavjaníka.