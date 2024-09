,,Turnaj se bude hrát systémem 3 + 0 na malé brány. Hrát ho budou kategorie U6 – U9, U10 – U13 a U14 – U16. Zúčastnit se mohou kluci, holky, registrovaní florbalisti, ale i amatéři od 6 do 16 let. Do každé kategorie se může přihlásit maximálně 10 týmů. Nejlepší tři družstva v každé kategorii obdrží poháry, medaile a drobné ceny,“ informuje jeden z pořadatelů Jan Krkoška.

,,Na platformě mezi 14. a 15. budovou Baťova institutu v areálu Svitu bude ještě k dispozici také hřiště pro veřejnost, kde trenéři z klubu Zlín Lions představí florbal dětem všech věkových kategorií,“ prozradil ještě Krkoška.

Součástí turnaje bude bohatý a pestrý doprovodný program a soutěže o ceny.

,,Děti si tak užijí spoustu zábavy na hřišti i mimo hřiště,“ upozorňuje jeden z organizátorů zajímavého sportovního podniku.

,,Naším cílem je v rámci turnaje ukázat dětem krásu aktivního pohybu. Proto se nevybírá žádné startovné. Z turnaje chceme udělat tradiční každoroční sportovní akci a udělat z něho florbalový svátek ve Zlíně,“ vysvětluje Jan Krkoška.

Turnaj, který v rámci oslav 10 let od založení klubu pořádá oddíl Zlín Lions, zaštiťuje hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.