Devatenáctiletý gólman otrokovických florbalistů si v nedělní dohrávce 11. kola Livesport Superligy připsal premiérový start v nejvyšší soutěži, na debut mezi tuzemskou elitou jenom tak nezapomene.

Nejen kvůli několika povedených zákrokům, ty překryje jedenáct inkasovaných gólů, ale hlavně kruté porážce 3:12. „Výsledek sice nebyl zrovna podle mých představ, ale pro mě bylo hlavní, že jsem nasbíral zkušenosti z extraligy. Doufám, že příště to bude mnohem lepší,“ přeje si.

Debutant nedělní partii ani nedochytal, v 55. minutě po jedenácté brance přenechal své místo parťáku Majrichovi. „Rozhodnutí bylo na trenérech, nicméně těch posledních pár minut bylo pro mě celkem trápení,“ přiznává. „Chodovští byli mnohem aktivnější, a když si vytvořili šanci, byla z drtivé většiny gólová,“ povzdechl si.

Přestože spoluhráči mladému brankáři nic nevyčítali, sám cítil, že některé situace řešil jinak, než obvykle. „Bohužel kvůli premiéře tam roli trochu hrály nervy. Určitě tam byly situace, které bych měl zvládat,“ uvědomuje si zpětně.

Superligovou premiéru si i přes krutý výprask užil. Ne každému sportovci se totiž podaří do nejvyšší soutěže dostat. Olomoucký rodák to štěstí ale měl. S florbalem začínal asi v jedenácti letech v Droždíně. Dříve rekreačně hrával hokej. I teď, když má čas a možnost, si rád zabruslí nebo se na kole projede v přírodě.

Později šikovný mladík přestoupil do Šternberku, kde se rozchytal a už v dorosteneckém věku i kvůli škole začal trénovat v Otrokovicích, kam později přestoupil.

Do branky se cpal hned od začátku kariéry. „Jako malému se mi líbily gólmanské masky, takže jsem ji chtěl taky nosit,“ směje se. „Pak už jsem si na post gólmana zvykl a rozhodl jsem se v bráně zůstat,“ přidává.

Florbal na nejvyšší úrovni jej baví. Chtěl by, aby to tak zůstalo i nadále. „Superligu bych chtěl chytat stabilně. Samozřejmě záleží, jaká bude aktuální situace se školou a prací do budoucna. Nicméně když člověk chce, ten čas si vždycky najde,“ je přesvědčený student posledního ročníku střední školy v Kroměříži, kde studuje obor veterinářství.