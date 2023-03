První pokus o udržení Superligy těsně nevyšel, teď mají další možnost, jak si zajistit příslušnost mezi tuzemskou florbalovou elitou. Nyní už si ale otrokovičtí Panthers žádné zaváhání dovolit nemohou.

Florbalisté Otrokovic (modré dresy) rozehrají druhé kolo play-down s Karlovými Vary dvěma domácími zápasy. | Foto: PSG Panthers Otrokovice

Poražený ze série s Karlovými Vary totiž přímo sestupuje, vítěz absolvuje baráž s neúspěšným finalistou první ligy.

„Připravení jsme dobře, teď to musíme potvrdit v zápasech. Bude to zase o hlavách, o proměňování šancí. Herně na to máme. Bude to jenom o tom, abychom ustáli tlak, který je velký,“ říká trenér Otrokovic Karel Ševčík.

Předcházející souboje s Pardubicemi už Moravané neřeší.

Dívají se dopředu, vyhlížejí podobně těžké duely s Karlovými Vary. „Co bylo, to bylo, teď je zde nová série a my do ní musíme jít s čistou hlavou, pak máme šanci uspět,“ věří útočník Panterů Marek Zapletal.

Otrokovice už si moc dalších zaváhání a chyb nemohou dovolit.

Po neúspěšné sezoně stojí nad propastí, pád o patro níž by všechny v klubu hodně bolel. „Každý si to musí v hlavě uspořádat tak, že tuto sérii jdeme vyhrát a udělat pro to maximum. Každý se teď musíme obětovat pro tým. Víme, že to bude bolet,“ prohlásil Zapletal.

Na zkušeného devětatřicetiletého útočníka čekají pikantní souboje. Loni právě s Karlovými Vary slavil postup do Superligy, teď proti Západočechům, kde mimochodem stále trénuje hokejové brankáře, bude bojovat o udržení.

„Tuhle sérii jsem si nepřál, ale osud to tak asi chtěl,“ povzdechl si. „Bude to pro mě specifické, nicméně vím, kde jsem doma a za koho válčím, a to jsou Panteři,“ přidává odhodlaně.

O tom, že jsou Moravané favoritem, si ale nemyslí. „V play-down je tohle zrádné a nemá cenu se o tom bavit. Charakter a síla týmu ukáže, jak na tom v těchto těžkých chvílích budeme,“ myslí si.

Zapletal v play-down nastupuje s odbarvenými vousy. Ačkoliv to tak vypadá, ozdobená tvář vůbec nesouvisí s florbalem. „Je to kvůli hokejovému play-off dorostu. Kluci nařídili, že to musíme mít i my trenéři,“ vysvětluje s úsměvem. V Otrokovicích nyní není čas na vtípky.

Panteři ve složitých chvílích spoléhají na podporu věrných fanoušků. „Moc si všech příznivců vážíme. Slibujeme, že i v této těžké době tomu i přes nepříznivé výsledky dáme všechno. Chceme pro Otrokovice zachovat Superligu,“ dodává Ševčík.

Druhé kolo play-down začíná o víkendu dvěma zápasy na Štěrkovišti. V sobotu se hraje od osmnácti hodin, v neděli je začátek v 16.00.

Vítěz série musí vyhrát čtyři zápasy.