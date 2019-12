Bohemians šli do vedení hned v 5. minutě a náskok si udrželi až do konce střetnutí. Moravané sice zápas brankami Gála a Pešata utkání zdramatizovali, ale závěrečnou část vůbec nezvládli a nakonec vysoko prohráli.

„V utkání se nám nepovedlo to, co jsme chtěli. To znamená být aktivní na míčku a využívat šance. Rovněž jsme prohrávali osobní souboje a byli málo nebezpeční,“ ví otrokovický kouč Michal Kvapil.

Pražanům vůbec nevadilo, že se na Moravě museli obejít bez hlavního trenéra Jedličky, který si plnil reprezentační povinnosti u slovenského národního týmu na mistrovství světa žen ve Švýcarsku. I bez někdejšího legendárního florbalisty důležitou šichtu zvládli.

„První třetina byla opatrná. V té druhé jsme byli nedůslední a ve třetí jsme zase proměnili šance. Jsme velmi rádi za cenné vítězství v Otrokovicích,“ uvedl kouč vítězů Martin Forman.

Panterům nevyšel nástup do utkání, když hned v 5. minutě nechali dorážet Buršíka a bylo to 0:1. V prostřední části sice na trefy Mikuláše Formana a Šebka odpověděli Gál s Pešatem, ale Buršík svým druhým gólem ve 46. minutě zvýšil na 4:2.

Pražané se uklidnili a závěr naprosto s přehledem ovládli. Dvakrát se trefil Filip Forman, triumf pečetil Buršík, jenž zkompletoval hattrick.

Moravany před vánočními svátky čeká náročný dvojzápas. Nejprve se v pátek představí v Praze, kde vyzvou Střešovice, v neděli pak doma vyzvou Pardubice.

„Musíme se teď připravit na další dva zápasy,“ dodal Kvapil.

HU-FA Panthers Otrokovice – Fbš Bohemians 2:7 (0:1, 2:2, 0:4)

Branky a nahrávky: 24. Gál, 28. Pešat (Hrabal) – 5. Buršík, 23. M. Forman (Krebner), 24. Šebek (Krebner), 46. Buršík (Krbec), 50. F. Forman (Šárka), 57. F. Forman, 58. Buršík (Kopecký). Rozhodčí: Kačer, Vašíček. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 274. Střely na branku: 16:27.

Otrokovice: Michaljovič (Majrich) – Szweda, Kostka, Zimmer, Mich. Nagy, Kvapil – Červenka, Jurčík, Hrabal – Koláčný, Gál, Pešat – Volek, Pšenčík, Vykopal – Petřík, Nehila.

Bohemians: Kotouček (Zavřel) – Zezulka, Dobisík, Vojtíšek, Kuncman, Čihák, Cabejšek, Ďopan, Krbec – Šebek, Krebner, Folauf – Forman, Kopecký, Buršík – Forman, Šárka.

Další výsledky 16. kola: Chodov – Pardubice 17:4, Královské Vinohrady – Ostrava 2:7, Mladá Boleslav – Střešovice 15:1, Vítkovice – Česká Lípa 12:4, Black Angels – Liberec 2:11, Sparta – Hattrick Brno 7:2. . Dohrávka 15. kola: Black Angels – Střešovice 8:6.

1. Mladá Boleslav 17 16 0 0 1 0 139:49 48

2. Chodov 17 12 2 0 3 0 131:76 40

3. Vítkovice 17 12 1 0 2 2 126:80 40

4. Sparta Praha 17 9 4 0 3 1 89:72 36

5. Bohemians 17 9 0 0 6 2 121:101 29

6. Otrokovice 17 7 3 0 7 0 86:89 27

7. Střešovice 17 7 0 0 8 2 92:116 23

8. Královské Vinohrady 18 5 2 0 10 1 74:103 20

9. Liberec 17 5 2 0 10 0 94:105 19

10. Ostrava 18 5 1 0 10 2 89:103 19

11. Česká Lípa 17 5 0 0 9 3 100:12018

12. Black Angels 17 5 0 0 10 2 99:134 17

13. Hattrick Brno 17 3 2 0 10 2 69:101 15

14. Pardubice 17 3 0 0 14 0 91:151 9