„Mít v Otrokovicích Superligu, a vůbec organizačně a finančně ji zvládnout, stojí velké úsilí mnoha lidí, kteří odvádějí vynikající práci, navíc při svém civilním zaměstnání nebo studiu. Hráči, nejen ti, co na utkání byli, tímto výsledkem a přístupem tuto práci dehonestovali,“ přidává šéf Panterů.

Moravané těžko pochopitelným debaklem jen podtrhli mizernou sezonou. Místo vytouženého předkola play-off je čekají boje o udržení v nejvyšší soutěži, psychicky náročné play-down.

„Je to velké zklamaní,“ přiznává Ťopek. „Před sezonou jsme věřili, že budeme silnější než v minulém ročníku. Před záchranářskými boji nemohu zacházet do detailu, ale snažíme se na hlavních příčinách neúspěchu pracovat. Věřím, že nemáme v týmu hráče, který by si neuvědomoval, že je situace vážná,“ pokračuje.

Podle Ťopka výsledky superligového týmu neodpovídají financím ani úsilí, které mu lidé v klubu obětují.

Pozice trenéra Karla Ševčíka je i tak stále pevná. Vedení klubu o jeho odvolání neuvažuje. „Trenér Ševčík letošní sezonu dokončí jako hlavní trenér,“ tvrdí Ťopek.

Poslední naději sebral výprask. Panteři obdrželi 23 branek, čeká je play-down

„Přes všechny kontroverze, které v mnoha lidech vyvolává, je to člověk, který chce vyhrávat a udělá pro výsledek svého družstva vše, co může. Kdo sleduje Pantery déle, tak ví, že pokud měl někdo spory s trenérem Ševčíkem, tak jsem to byl především já. Aktuálně je však společným cílem udržet Superligu pro Zlínský kraj,“ říká.

I proto se Ťopek v posledním domácím duelu proti Black Angels objevil na lavičce coby asistent hlavního kouče. Chce se víc zapojit do tréninků i zápasů. „I přes poslední debakl za týmem stojím,“ tvrdí.

„Uděláme pro hráče maximum, aby se, co nejlépe připravili na play-down. Na hřišti jsou v tom ale sami. Nikdo jiný za ně výsledek nevybojuje,“ připomíná.

Pantery v základní části čekají ještě dva duely, pak přijde na řadu play-down. Soupeřem Otrokovice nejspíše budou Pardubice.

„Jednou jsem sérii play-down zažil jako hráč. Základní část se maže a začíná se od nuly. Ať bude soupeřem kdokoliv, tak se bude na hřišti bojovat o každý metr a série bude určitě bolet. Spodní čtyřka, ve které letos bohužel jsme, je výkonnostně srovnaná. Úspěšný bude ten, kdo tomu dá víc,“ ví dobře Ťopek.