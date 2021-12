Podobně to viděl i útočník Peter Nehila. „Zápas jsme si představovali úplně jinak,“ přiznal slovenský forvard. „Nezachytili jsme úvod, pak jsme dotahovali. Soupeř ale dobře bránil, Zdeněk Raška chytil úplně všechno. To bylo až neuvěřitelné. Navíc jsme neproměnili dva nájezdy, nevyužili přesilové hry. Proti takovýmto soupeřům to musíme trestat,“ ví dobře.

Domácí sice byli o něco aktivnějším týmem, ale v 8. minutě inkasovali a zbytek třetiny se spíše trápili. Panterům k vyrovnání nepomohla přesilová hra ani trestné střílení, při kterém selhal kanonýr Vykopal.

Čekání na gól sice v prostřední části utnuli Sovják s Hrabalem, ale Brňané dál trestali chyby protivníka a svůj náskok ještě navýšili. Nehila sice ve 46. minutě derby zdramatizoval, ale domácí už na vyrovnání nedosáhli. Naopak triumf organizovaných hostů završil při power-play Panterů střelou do prázdné branky Kůra.

Po pikantním souboji hráčů, kteří dříve působili v týmu soupeře, se tak radovali hostující gólman Raška, obránce Kostka a útočník Hronek, naopak Medek s Halamou a Máčkem neuspěli.

„Nenudil jsem se, ale zase toho nebylo málo ani moc, pro gólmana ideální stav. Měl jsem dost práce, kluci dobře bránili, zblokovali hodně střel,“ uvedl gólman a klíčový muž hostů Zdeněk Raška.

Florbalisté Otrokovic zakončí rok 2021 ve středu, kdy doma přivítají pražské Bohemians.

Livesport Superliga, 19. kolo -

Navláčil Panthers Otrokovice - FBŠ Hummel Hattrick Brno 3:5 (0:1, 2:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 25. Sovják (Gašparík), 31. Hrabal (M. Ležatka), 46. Nehila (Vykopal) – 8. Lhota (J. Kůra), 26. Lhota (Procházka), 34. Dominik Dvořák (Sládeček), 39. Brom (Jalový), 60. J. Kůra. Rozhodčí: Kačer, Vašíček. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 109. Střely na branku: 18:17.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – Kelemen, Halama, Medek, P. Kopecký, Gašparík, Maťcha – Sovják, Petřík, Červenka, M. Ležatka, Hrabal, Nehila, Malý, Máček, Šťourač, Vykopal, Grich. Trenér: Ševčík.

Brno: Raška (O. Kolajta) – Jalový, Hájek, Kostka, Sládeček, Suk, M. Kůra, J. Kůra – Procházka, Juhaňák, Brom, Dominik Dvořák, Lhota, Š. Hronek, Vlach, Gryc, Zouhar. Trenér: Nizner.

Další výsledky 19. kola: Ostrava – Chodov 6:5 po samostatných nájezdech, Střešovice – Black Angels 10:2, Pardubice – Královské Vinohrady 9:4, Mladá Boleslav – Vítkovice 6:7, Liberec – Česká Lípa 8:5.