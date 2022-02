Spokojený byl i kouč Panterů Karel Ševčík. „Věděli jsme, že to je zápas o všechno. Bylo to fakt těžké hlavně po psychické stránce. V sestavě máme hodně mladých kluků, co hrají v Superlize první sezonu. Bylo nesmírně složit to udržet, ukočírovat. Bylo to vidět hlavně po vstřelené brance. Vždycky jsme se radovali, objímali, ale euforii neudrželi a pak okamžitě inkasovali branku,“ uvedl.

„Ale nechtěli jsme za nás nechat uhrát Královské Vinohrady, chtěli jsme si to vybojovat sami. O to víc se teď těšíme na play-off,“ přidal.

Soupeřem Moravanů budou Black Angels. Série hraná na dva vítězné duely startuje již za týden v Praze.

Výjezd Beranů na západ Čech skončil bez bodu. Obdrželi 44 trestných minut

Otrokovičtí příštího soupeře až tolik neřeší. Jsou hlavně rádi, že se vyhnuli bojům o záchranu extraligy. Play-down hrát nechtěli, zbytek sezony si mohou užít. Každá výhra navíc bude příjemný bonus, o čtvrtfinále se poperou.

A když zopakují nedělní výkon s Libercem, bez šance rozhodně nejsou.

Panteři měli většinu zápasu pod kontrolou, téměř skoro celou dobu vedli. Dlouho se sice čekalo na první gól, po vedoucí trefě Červenky v 16. minutě se Moravané uklidnili, navíc ještě do přestávky skóroval bek Halama.

Severočeši bojovali, soupeře přestříleli, ale v zakončení nebyli tak efektivní jako protivník. Domácí ovládli divokou prostřední část 4:3 a do závěrečné periody vstupovali s dvoubrankovým náskokem.

V úvodu třetí třetiny se sice nechali vyloučit Gašparík s Grichem, domácí se ale v oslabení ubránili a zápas dovedli do vítězného konce.

Prosadili se oba zmiňovaní slovenští reprezentanti, Liberec už stačil výsledek jenom zkorigovat.

„Nechtěli jsme nic ponechat náhodě, proto jsme vybrali deset nejlepších lidí s tím, že když někdo z nich nebude moct, tak jsou tam připravení další kluci, kteří je bez problémů zastoupí, což se taky potvrdilo,“ dodal Ševčík.

Spokojení fanoušci ocenili výkon mužstva bouřlivým potleskem, v Otrokovicích se zase půjde na play-off. Základní část díky výhře 9:3 nad Ostravou pošesté za sebou ovládli florbalisté Mladé Boleslavi, čím překonali rekord střešovického Tatranu.

Livesport Superliga, 26. kolo -

Navláčil Panthers Otrokovice – FBC Liberec 8:6 (2:1, 4:3, 2:2)

Branky a nahrávky: 16. Červenka (Halama), 19. Halama (Maťcha), 25. Gašparík (Sovják), 27. Červenka (Vykopal), 28. M. Ležatka (Kelemen), 31. Halama (Grich), 54. Gašparík (Kelemen), 58. Grich (Halama) – 20. Wiener (Smutný), 25. Valeš (Smutný), 36. V. Janeček (Wiener), 38. Valeš (V. Janeček), 55. Smutný (V. Janeček), 60. V. Janeček (Smutný). Rozhodčí: K.Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci: 369. Střely na branku: 16:28.

Otrokovice: Kohút (Steiger) – Gašparík, Kelemen, Halama, P. Kopecký, Maťcha – Červenka, Sovják, M. Ležatka, Hrabal, Kvapil, Malý, Máček, Vykopal, Krčma, Petřík, Grich.

Liberec: D. Mück (Chlad) – Klucho, Bitman, Dlesk, Pařízek – Jakub Kopecký, Valeš, Mádlo, Rozkovec, Smutný, Baudisch, Ferdan, Šoltys, Macháč, Wiener, Světlík, V. Janeček, Vacek.

Další výsledky 26. kola: Česká Lípa – Královské Vinohrady 6:7 (1:0, 4:2, 1:5), Sparta Praha – Střešovice 4:8 (0:1, 1:3, 3:4), Mladá Boleslav – Ostrava 9:3 (4:1, 4:1, 1:1), Pardubice – Bohemians 4:12 (2:4, 0:3, 2:5), Vítkovice – Black Angels 9:3 (3:0, 2:2, 4:1), Hattrick Brno – Chodov 4:8 (2:2, 2:1, 0:5).