Odchovanec brněnského fotbalu poprvé o sobě dal vědět v sezoně 2003/2004, kdy v sedmadvaceti utkáních juniorky Zbrojovky vstřelil devět branek. Následně poprvé pořádně okusil dospělý fotbal, s druholigovou Jihlavou postoupil do nejvyšší soutěže, k čemuž pomohl třinácti trefami.

Dnes už 38letý útočník mezi sezonami 2005/2006 až 2011/2012 prošel Mladou Boleslaví, Bystrcí či slovenskou Nitrou, starty střídal také v Sezimově Ústí. Před deseti lety odešel do Velkého Meziříčí, kde vydržel až do ročníku 2020/2021. „Byla to krásná léta, na Velké Meziříčí budu vzpomínat jen a jen v dobrém,“ připustil Simr v květnu předminulého roku.

Poslední rok a půl nastupoval ve Vyškově, kde ve 25 zápasech vstřelil 11 branek. Dvě se dostavily v podzimním ročníku II. ligy.