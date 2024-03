„Kluci za výkon zaslouží absolutorium za to, jak to hlavně v dlouhém oslabení odpracovali. Pro nás to jsou naprosto skvělé tři body, které si užijí dosytosti,“ uvedl trenér zlínský juniorky David Hubáček.

Ševci po minulém nezdaru v Blansku potřebovali zabrat. Soupeři ze dna tabulky se totiž na jaře probrali a začali bodovat. I proto má triumf nad silným Znojmem pro mladý tým velkou cenu.

„Protože se situace v tabulce vyrovnává, tři body jsme potřebovali. Znojmo ale prokázalo svoji kvalitu. Je vidět, že zahraniční hráči jsou na tuto soutěž opravdu dobří. I když jsme dali brzy gól, výhra se rozhodně nerodila lehce,“ přiznává Hubáček.

Nedělní dopolední duel rozhodl už v 9. minutě Natchkebia, kterého poslal kouč Červenka se rozehrát. Béčku svým výkonem i brankou opravdu výrazně pomohl.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Skvěle si ale počínal také brankář Bachůrek, který v prvním poločase za stavu 1:0 zneškodnil soupeři pokutový kop.

„Měli jsme obrovské štěstí, když jsme přečkali penaltu. Soupeř pak ještě z nepovedeného centru trefil tyč,“ hlásil Hubáček.

Znojmo se po nepovedeném úvodu probralo a postupně převzalo otěže zápasu. K převazu mu pomohlo i vyloučení domácího útočníka Chibuikeho těsně před přestávkou. „Moc jsem to neviděl, bylo to ale za dva fauly,“ říká domácí kouč.

Zlíňané tak šli do druhé půle v oslabení, v deseti lidech to ale zvládli naprosto skvěle a soupeře do žádné extra velké šance nepustili.

„Kluci zaslouží absolutorium za to, jak to odpracovali. Většinu času běhali pouze bez balonu, ale po taktické stránce to zvládli skvěle. Bylo na nich vidět, jako moc nechtějí inkasovat a prohrát. Nakonec náskok uhájili a vyhráli,“ těší Hubáčka.

Hlavní kouč Zlínska o kauze i špatném úvodu: Vyříkali jsme si věci mimo fotbal

Hosté sice měli ve druhé půli územní převahu, kromě několika centrů a střel se ale k ničemu vážnějšímu nedostali. „Čekal jsem, že nás zatlačí ještě víc. Přišlo mi, jako by to chtěli vykombinovat až do prázdné brány,“ uvedl.

Domácí zadáci ale všechny střely zblokovali, další pokusy pochytal Bachůrek.

Ševci se snažili hrozit z brejků či standardních situací, žádnou tutovku po změně stran neměli.

I tak po výhře 1:0 brali všechny body.

Zlínská juniorka další zápas sehraje už v pátek, kdy se představí v Uherském Brodě.