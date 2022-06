Otrokovice po nevydařeném podzimu, po kterém skončil hlavní trenér Roman Matějka či kapitán Adam Jasenský, do jarní části sezony vstoupily s novým hlavním trenérem Janem Žižkou. Mladý kouč na lavičce vydržel jen do konce dubna, kdy trenérské žezlo převzal hrající asistent Petr Zapalač.

Kouč Žižka promluvil o konci v Otrokovicích. Od fotbalu si chce dát pauzu

Zapalač v osmi zápasech dokázal s Viktorií nasbírat jedenáct bodů, mimo jiné vyválčil bod s Baníkem Ostrava "B". Někdejšímu hráči Opavy či Viktorie Žižkov se tak v Otrokovicích podařilo udržet třetí nejvyšší soutěž.

S přípravou na nadcházející ročník rozhodně nezahálí. Už 25. června se Viktorie utká s "A" Baníku Ostrava, mimo jiné se také střetne se Znojmem nebo Dubnicí nad Váhom. Před vlastními fanoušky se představí proti Sigmě Olomouc "B" a dalšímu "B" z Baníku Ostrava.

Přípravné zápasy Otrokovic

25. červen: vs. Baník Ostrava "A" (čas v jednání)

3. červenec: vs. Dubnica nad Váhom (Lhotka nad Bečvou, 15.00 hodin)

9. nebo 10. červenec (soupeř v jednání)

13. červenec: vs. Sigma Olomouc "B" (Otrokovice, 10.30 hodin)

17. červenec: vs. Znojmo (Znojmo, 11.00 hodin)

23. červenec: vs. Slavia Praha "B" (Xaverov, čas v jednání)

30. červenec: vs. Baník Ostrava "B" (Otrokovice, 11.00 hodiin)