I když soupeř ze Slovácka po přestávce duel zdramatizoval, nakonec odjel z Vršavy s těsnou porážkou 1:2.

Domácí trenér Jan Jelínek byl spokojený jenom s úvodní částí.

„Prvních pětatřicet minut jsme byli lepším týmem. Hráli jsme to, co jsme chtěli. To znamená rychlý a agresivní fotbal s dobrou přechodovou fází. I když na konci poločasu šel náš výkon dolů, celou půli hodnotím pozitivně, protože soupeře jsme nepustili do žádné velké šance. Co si vybavuji, tak Hodonín snad ani jednou nevystřelil na naši branku,“ uvedl Jelínek.

Zatímco o přestávce mohl svěřence chválit, druhá půle už byla úplně jiná.

„Hodonín byl lepší, přitlačil nás. My jsme začali dělat velké chyby. Byli jsme hodně nepřesní a hráli to, co vůbec netrénujeme,“ zlobil se Jelínek.

„Kluci znejistěli, byli nervózní, což vedlo ke snížení po standardní situaci,“ pronesl zlínský kouč. Za hosty napálil odražený balon do sítě nepokrytý Michna.

Slovácký celek nakonec mohl i vyrovnat, ale Michna v jasné šanci selhal.

„Klidně to mohlo být remíza,“ ví nespokojený Jelínek, který si se svými svěřenci druhou půli ještě důkladně rozebere.

„Nezvládli jsme ji hlavně v hlavách. Takto se prezentovat určitě nechceme,“ dodal Jelínek.

Proti Hodonínu měl k dispozici i dva hráče z ligového týmu. Kromě záložníka Jana Hellebranda nastoupil také Francouz Martin N'Gimbi. Mladý obránce je ve Fastavu na zkoušce z třetiligového Táborska.

Mimo hru jsou naopak dlouhodobě Patrik Šiška, kterého čeká magnetická rezonance, Martin Mlýnek si zase před dvěma týdny nešťastně poškodil vazy v loktu a má na ruce sádru. Lukáš Kaláb už po svalovém zranění absolvuje běhy a brzy se připojí ke zbytku týmu.

Béčko Zlína za týden čeká další prověrka proti rovněž diviznímu Slavičínu. Hrát se bude na umělé trávě v Hrádku.

Přípravný fotbal

FC Fastav Zlín B – FK Hodonín 2:1 (2:0)

Branky: Martin Nečas 2 – David Michna