„Troufnu si říct, že jsme celý zápas byli herně lepším týmem, bohužel nás sráží mizerná koncovka. Nejsme efektivní, zato zkušený soupeř potrestal naše chyby a z minima vytěžil maximum,“ prohlásil Kouč Fastavu B Jan Jelínek.

Výkon protivníka ocenil i soupeř. „Narazili jsme asi na nejfotbalovější tým v dosavadním průběhu sezony. Bylo vidět, že mladí hráči Zlína mají propracovaný systém hry, který nám dělal problémy. My jsme se snažili spíše využít momentu překvapení,“ nastínil trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Hostující hráči měli po většinu času první půle nedělního dopoledního utkání mírnou převahu.

„Byli jsme nebezpeční a vytvořili si nějaké šance, které neproměníme, což nás sráží dolů,“ posteskl si Jelínek.

Do přestávkové pauzy šli ovšem ve vedení paradoxně fotbalisté Velkého Meziříčí. Pavlík unikl po pravé straně, do vápna hostů poslal nadýchaný bochánek, do nějž se z voleje položil Demeter a krásnou trefou nůžkami poslal domácí celek do vedení. „Byl to pěkný moment, který paradoxně přišel v okamžiku, kdy měli hosté trošku větší tlak,“ všiml si Šimáček.

Po změně stran se hra vyrovnala. „Zlínu už se tolik nedařilo, kromě jednoho okamžiku jsme jej v podstatě k ničemu nepustili,“ těšilo domácího kouče.

Celek z Vysočiny za stavu 1:0 ještě více zalezl a ševci jen marně dobývali organizovanou defenzivu protivníka, který hrozil po rychlých brejcích. Rozhodnutí přišlo v 70. minutě, opět po centru z pravé strany mířil přesně Šuta – 2:0. „Pak už jsme nepřipustili žádné drama. Zlín si asi za svůj výkon prohru nezasloužil, ale takový už je fotbal. Za tři body jsem moc rád,“ dodal Šimáček.

Fastavu k lepšímu výsledku nepomohla spousta standardních situací ani závěrečný nápor. „Klukům nemohu upřít snahu. Pořád bojovali, rvali se, ale kromě jedné nepříjemné situace se už do ničeho nedostali,“ přiznal Jelínek.

Jeho tým nyní čeká domácí duel s olomouckou rezervou.

MSFL, 4. kolo

FC Velké Meziříčí – FC Fastav Zlín B 2:0 (1:0)

Branky: 42. Demeter, 70. Šuta

Rozhodčí: Slováček

Žluté karty: Sysel - Venený

Diváci: 498

Velké Meziříčí: Kolář – Kriegsmann (87. Sysel), Komínek, Mucha, Puža – Dolejš, Šuta (90.+2. Marek Malata), Demeter, Pavlík – Mirek Malata (63. Nedvěd), Plichta (90.+1. Crkal).

Zlín: Šiška – Pafka (81. Strachoň), Němeček (86. Staněk), Kolář, Slovák – M. Mlýnek (73. Gettler), Venený, Hrdlička (60. V. Mlýnek), Slaměna, Nečas – Chwaszcz (86. Zahradník).