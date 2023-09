Zlín – Fotbalisté Zlína B vyšli v 9. kole MSFL střelecky i bodově naprázdno. Mladí ševci neuspěli v Hodonína, na stadionu U Červených domků prohráli těsně 0:1 a ve vyrovnané tabulce klesli na sedmé místo. Sobotní duel v 15. minutě rozhodl domácí stoper Patrik Dressler.

Fotbalisté Zlína B (žluté dresy) v 9. kole MSFL těsně podlehli domácímu Hodonínu 0:1. | Foto: Jaroslav Kolísek

„Kluci zaslouží za bojovost i přes porážku pochvalu. Utkání odmakali, i když ve středu hřiště byli dost nepřesní, což nás stálo hrozně moc sil. S tím jsem úplně spokojený nebyl. Konečný výsledek je asi spravedlivý. Domácí se na rozdíl od nás trefili mezi tři tyče. O ten jeden gól byl asi lepší,“ uznal zlínský trenér Jan Jelínek.

Necelé dvě stovky diváků viděly v Hodoníně vyrovnaný zápas se spoustou soubojů a s minimem vyložených šancí.

„Hra byla díky faulům dost rozkouskovaná. My jsme se soupeři snažili důrazem vyrovnat v osobních soubojích, dost jsme faulovali, takže domácí zahrávali spoustu standardních situací, což nám úplně nehrálo do karet,“ říká Jelínek.

Rozhodující chvíle přišla už po čtvrt hodině hry. Po rohovém kopu se trefil obránce Dressler a poctivě hrající Hodonín už hubený náskok ve zbytku bojovného střetnutí uhájil. „Byla to jediná střela domácích mezi tři tyče,“ poznamenal Jelínek.

Jinak se hra odvíjela převážně mezi šestnáctkami. „Soupeři jsme nic extra nedovolili. Hrozil spíše po centrech, všechny střely šly hodně mimo. Nebylo to nic zásadního. Na druhé straně ani my jsme se chtěli prezentovat kombinací, rychlým přechodem, ale nějak nám to nelepilo,“ přiznává hostující kouč.

Ševci mohli o pět minut později skóre srovnat. Po centru Poláška zakončoval osamocený Švach, kterého ale skvělým zákrokem vychytal gólman Petráš.

Také druhá půle byla vyrovnaná, bez nějakých velkých šancí. V zápase kralovaly obrany, poctivá defenziva obou týmů. Zlíňané se snažili o vyrovnání, proti organizované obraně to však měli složité. Vyrovnat mohl v 81. minutě Jura, který po kombinaci obešel i gólmana Petráše, ale z úhlu zakončoval jen do tyče!

Slovácký celek už si závěr pohlídal, před vlastním publikem urval tři body. Zlín B vyšel střelecky i bodově naprázdno znovu po dvou zápasech.

Zápas nedohrál krajní obránce Polášek, jenž dostal v soubojích dvakrát naloženo a po nepříjemných střetech musel v poločase střídat. V závěru se do hry dostal útočník Hamalčík. Mladý forvard naskočil do soutěžního utkání po delší době, na lavičce byl i dorostenec Žabčík.

Mladí ševci další zápase sehrají za týden v neděli doma na Vršavě proti rozjeté Karviné B.

MSFL, 9. kolo -

FK HODONÍN – FC ZLÍN B 1:0 (1:0)

Branka: 15. Patrik Dressler. Rozhodčí: Švehla – Terber, Nápravník (Prokop). Žluté karty: Jäger, Roziev – Bobčík, Slouk. Diváci: 195.

Zlín B: Slezák – Bobčík, Červinka (80. Hamalčík), Fojtů (63. Frolek), Hartman, Jura, M. Mlýnek, Polášek (46. Ovesný), Slouk, Slovák, Švach (80. V. Mlýnek). Trenér: Jelínek.