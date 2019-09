Trenér béčka Fastavu Jan Jelínek si po středečním utkání zhluboka oddechl. „Klukům děkuji. Bylo to povinné vítězství, které jsme zvládli s nulou vzadu. Jsem za to rád,“ prohlásil zlínský kouč, který proti krajskému rivalovi využil služeb brankáře Rakovana, obránce Bača a záložníků Hnaníčka, Slaměny a Bartošáka. Vpředu navíc operovala nová posila Fastavu Pejša.

„Domácím asi teklo do bot, takže nasadili, co mohli, což bylo na jejich výkonu znát. Zlín byl kvalitnější na míči. My jsme čekali na své situace,“ glosoval hostující trenér Miroslav Ondrůšek.

Zlínští fotbalisté se ale na první výhru sezony nečekaně nadřeli. „Zápasy, ve kterých musíte bodovat a navíc jste posílení o kluky z áčka, někdy bývají hodně složité,“ připomíná Jelínek.

Jeho tým se proti houževnatému a organizovanému soupeři dlouho soužil. „Víme, že Brod hraje v bloku nepříjemný fotbal. Spoléhá na standardní situace a na nákopy na Šimona Chwascze. Věděli jsme, že hosté budou zalezlí a spoléhat na brejky,“ řekl domácí trenér.

„Ani do jednoho z poločasů jsme nevstoupili úplně dobře. Hosté se na začátcích motali kolem naší branky, o to to bylo těžší. Postupem času jsme ale byli víc na míči a nakonec svoji dominanci stvrdili dvěma brankami,“ přidal Jelínek.

Domácí rezerva Fastavu udeřila až v 68. minutě, kdy se po rohovém kopu Slaměny zblízka hlavou prosadil důrazný Bačo. „Horší situace jsme přežili a pak si necháme dát gól ze standardní situace, což mě velice mrzí. Udělali jsme chybu v postavení, na druhé straně to bylo dobře kopnuté i trefené,“ pravil Ondrůšek.

Uherský Brod, který se za nerozhodného stavu pouze bránil, se po inkasované brance vrhl do útoku a hned dvakrát byl blízko vyrovnání. Chwasczc ani střídající Pospíšil ovšem zlínského brankáře Rakovana nepřekonali. Odpor rivala definitivně zlomil deset minut před koncem Pejša.

Posila z třetiligového Vltavína však mohla dvakrát skórovat už v závěru první půle. Rychlonohý forvard ale nejprve v zakončení selhal po Slaměnově vysunutí a vzápětí neuspěl ani po přečíslení dvou na jednoho a přihrávce Gettlera. Při obou tutovkách dvaadvacetiletého útočníka se vyznamenal hostující gólman Dostál. „Byla velká škoda, že jsme zakončení nezvládli. Dosty předvedl dva výborné zákroky,“ vyzdvihl hostujícího brankáře Jelínek.

Posílení ševci i přes trvalou územní převahu do té doby zahrozili pouze dvakrát. Hlavička kapitána Hnaníčka skončila stejně jako příležitost Slaměny vedle.

Broďané se po většinu první půle bránili, přesto mohli jít ve 36. minutě do vedení, ale kapitán Vrága hlavičkoval po centru Malenovského těsně nad.

Broďané se v závěru snažili o vyrovnání. Otevřeli hru, ale gól na Letné nedali. „Po tom, co jsme údajně předvedli doma v sobotu, jsme ve Zlíně hráli bojovně, zodpovědně. Bohužel na žádné body to nestačilo,“ dodal zklamaně Ondrůšek.

Jeho tým v sobotu čeká duel v Hlučíně. Rezerva Fastavu jede na derby do Otrokovic.

Fortuna MSFL, vložené 17. kolo

FC Fastav Zlín – ČSK Uherský Brod 2:0 (0:0)

Branky: 68. Ondřej Bačo, 81. Petr Pejša

Rozhodčí: Rosický – Pfeifer, Líkař (Rabušic)

Žluté karty: Hnaníček – Jaroněk

Diváci: 480

Zlín B: Rakovan – Štěpánek, Kolář, Bačo, Košák, - V. Mlýnek (79. Červenka), Hnaníček, Slaměna, Bartošák (88. Pafka) – Gettler (73. M. Mlýnek), Pejša (85. Tkadlec). Trenér: Jelínek.

Uherský Brod: Dostál – Flasar, Vrága, Pochylý, Nevařil – Sedláček (64. Pospíšil), T. Mareš, Sklenář (75. Josefík), Malenovský, Jaroněk (68. Mančík) - Chwaszcz. Trenér: M. Ondrůšek.