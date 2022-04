Vysoký domácí záložník Matyáš Blahuta před prvním gólem míč mezi nohama pustil za sebe, lehce jej tečoval, aby jej zahraniční spoluhráč uklidil do sítě. V závěru pak Pernatskému asistoval i u vítězné trefy, když balon sklepl domácímu obránce přímo do kroku, který jej levou nohou nekompromisně poslal k zadní tyči.

„Před zápasem jsme si říkali, že poslední Karviná taky v lize porazila Slavii, takže proč bychom my nemohli porazit Kroměříž, která má taky sešívané dresy, takže jsme se s kluky hecli a výsledek se dostavil,“ zářil po vyhraném pátečním třaskavém derby dvaadvacetiletý odchovanec ostravského Baníku, který chce po skončení kariéry učit děti na základní škole tělocvik a výpočetní techniku.

Co se s vámi stalo, že jste po dvou debaklech zdolali vedoucí tým MSFL?

Chtěli jsme se s prvním týmem soutěže odpíchnout. Ukázat, že ve třetí lize můžeme hrát s kýmkoliv. Jsem moc rád, že jsme navázali na výkony s Hlučínem a Uherským Brodem, proti kterým jsme všichni makali.

Řešili jste v týmu předcházející porážky hodně?

Podle mě jsme po dvou výhrách usnuli. Porazili jsme Hlučín a Brod a mysleli si, že to takto půjde dál. Pětka se Sigmou nám až tolik nevadila, v tom zápase s body ani nikdo příliš nepočítal. Po dalším debaklu jsme ale spadli na zem. Teď jsme se zase zvedli a věřím, že už budeme jenom vyhrávat. Triumf nad Kroměříží nám určitě zlepší náladu, ale nejsme pořád u konce. Furt je začátek jara, Frýdek nám utekl, my musíme dál dohánět manko a neustále vyhrávat.

Co říkáte na vyloučení spoluhráče Kišky. Červené karta přinesla hodně humbuku …

Podle mě bylo vyloučení asi zasloužené.

Souhlasíte s názorem, že jste se v deseti semkli a ještě více bojovali?

Je to tak. Před zápasem jsme si říkali, že poslední Karviná taky v lize porazila Slavii, takže proč bychom my nemohli porazit Kroměříž, která má taky sešívané dresy (úsměv). Takže jsme se s kluky hecli a výsledek se dostavil. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Kroměříž si ze hry nevytvořila vůbec nic. Tři body jsou doma.

Ale po inkasované brance v úvodu druhé půle vám asi nebylo dobře, že?

Do šedesáté minuty jsem se bál, že na nás soupeř vletí, ale po vyrovnávací brance už vlastně nic moc neměl. Naopak my jsme hrozili nějakými náznaky brejků. Navíc Pavla Simra vystřídal Mára Vintr, což je taky velká posila a my měli dalšího běhavého hroťáka nahoře. Věřil jsem, že nějaký gól dáme a alespoň bod uhrajeme. Jak jsme vstřelili druhou branku, už jsem věděl, že to nepustíme.

Co říkáte na emoce? Nebylo jich až příliš?

Je to derby, ke kterému prostě emoce a nadávky patří. Podle mě nervozitu vnesl na hřiště i rozhodčí, který nějaké zákroky pustil a pak se to zvrhlo. Ale po zápase jsme si podali ruce a jsme zase kamarádi.

Do Otrokovic jste přišel v zimě z Dolního Benešova. Už jste se ve Viktorii zabydlel?

Do Otrokovic mě zlákal můj spoluhráč Jan Koňařík, který tady dříve hrával. Toto angažmá mi dohodil. Ptal se mě, jestli to nechci zkusit. Jelikož ještě studuji na Ostravské univerzitě a píšu bakalářskou práci, domluvil jsem se s panem Býmou, že budu do Otrokovic jezdit až ve středu. Zatím v tom není žádný problém. Všechno funguje. Kluci mě vzali mezi sebe, cítím se tu jako doma.

Jak jste vzal odhlášení Dolního Benešova z třetí ligy? Překvapilo vás to?

Překvapení to nebylo. Dalo se to čekat. Už na podzim jsme trénovali v osm. Třeba ve čtvrtek přišlo šest nových hráčů a v pátek jsme hráli proti Velkému Meziříčí a já neznal ani spoluhráče, který nastoupil ve středu zálohy vedle mě. Nebyly peníze, kluci radši chodili do nižších soutěží, kde si něco vydělali a nemuseli se trápit na spodku třetí ligy, k tomu jezdit daleko. Holt takový je někdy fotbal. Doufám, že se to v Dolním Benešově zachrání. Klubu přeji úspěch.

A co Baník, mezi jehož odchovance patříte?

Baníku taky fandím! Byl jsem tam od žáčků do patnácti let. V ročníku se mnou byl Filip Kaloč, který jako jediný hraje momentálně ligu. Dominik Žák je ve Varnsdorfu, Jarda Srubek nastupuje ve Vyškově. Trénoval mě Jan Žemlík, chvilku i můj taťka, na což moc rád vzpomínám. Tlačí mě nahoru, stejně jako mamka mě podporuje, což jsem jim vděčný. V dorostu jsem šel na hostování do Hlučína, pak jsem působil ve Frýdku-Místku, kde mě vedl i současný trenér Otrokovic Žižka. I díky němu jsem ve Viktorce. Třetí ligu jsem poprvé okusil v Dolním Benešově.

Profesionální fotbal vás už neláká?

Dříve jsem měl i nějaké nabídky z druhých lig. Mám ale po dvou těžkých operacích kolena. Na obou jsem měl přetržené vazy. Přesně jak začal covid, tak jsem si urval první koleno, další rok hned druhé, takže jsem vůbec rád, že mohu hrát v Otrokovicích, kde chci pomoct týmu k záchraně. Užívám si, že hraji fotbal, že v podstatě není vidět, že jsem byl na nějakých operacích.

Po skončení kariéry se chcete věnovat čemu?

Chci si dodělat magisterský titul a být učitel tělesné výchovy a výpočetní techniku. Snad mě nikdo nezastřelí. (smích)