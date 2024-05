„Výsledek nás mrzí. Zápas jsme měli odehrát daleko lépe, ale nedůrazem a nekvalitou v zakončení nejen při penaltě jsme to nezvládli,“ povzdechl si kouč zlínské juniorky David Hubáček.

Zbytečná domácí ztráta jej hodně štvala.

„Musím upřímně říct, že jsme počítali se třemi body, které by nás posunuly tam, kde chceme být. Už poněkolikáté jsme to ale nezvládli. Místo toho, abychom se dotáhli na soupeře před námi a byli ve středu tabulky, krok neuděláme a plácáme se na spodku,“ štve Hubáčka.

„Bohužel nejsme schopní dobré týmové výkony opakovat. Máme výkyvy a tím trpíme,“ přidává zklamaně.

Domácím k výhře nepomohli ani Kolář s Tkáčem či Natchkebiou, neprosadil se ani Ndiaye.

„První poločas byl ale z naší strany herně slušný. Vypracovali jsme si slušné příležitosti. Pokud bychom nějakou z nich zužitkovali a šli do vedení, vypadal by zápas jinak,“ ví dobře Hubáček.

