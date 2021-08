Šest let čekal na debut v MSFL. Brankář fotbalových Otrokovic Roman Konečný se nakonec dočkal ve svých 24 letech, poslední červencový den letošního roku však nezabránil prohře proti Hlučínu 0:3. Uplynulou sobotu navíc musel skousnout další domácí porážku, tentokrát s Uherským Brodem 0:1.

Brankář Otrokovic Roman Konečný do Otrokovic vyráží s parťáky z Olomouce. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Bylo to přesně takové, jak nám říkal trenér – že budou čekat na brejky a standardky. Jednu takovou jsme si bohužel nepohlídali a naopak balón nedostali do branky. Je to neodpustitelné,“ zhodnotil Konečný prohru ve druhém kole.