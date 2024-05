Že se postaví mezi tři tyče, se dozvěděl na začátku týdne. Letos ve třetí lize nastoupil teprve podruhé. Na podzim odchytal duel ve Frýdlantu, kde otrokovický celek padl 0:2, v pátek pak stejným poměrem porazil sestupem ohrožený Uherský Brod.

„Mysleli jsme si, že to bude jednodušší, ale zvládli jsme to s nulou, což se vždycky cení. Za výhru jsme rádi, ale proti zachraňujícímu se soupeři to bylo těžké. Nakonec to ale dopadlo dobře,“ oddechl si.

V pátečním utkání 28. kola MSFL moc práce neměl. Připsal si pár zákroků, většina pokusů hostujícího týmu šla vedle.

Svému mužstvu ale pomohl klidem, přesnou rozehrávkou. „Takové zápasy, kdy na vás nic nejde, jsou pro brankáře nejhorší,“ tvrdí.

„Vždycky čekáte na nějakou střelu, a pokud vám to tam spadne, začne pracovat hlava a nedopadne to dobře. Proto bych měl radši víc zákroků, ale úplně bez práce jsem nebyl,“ říká.

Zlínsko zdolalo oslabený Uherský Brod, rozhodly slepené góly na konci poločasu

Gröger, jenž odchytal duel s ČSK s desítkou na zádech, měl z výhry velkou radost. Zlínsko totiž odčinilo předcházející nezdary a v tabulce uhájilo druhé místo. „Motivaci máme pořád, chceme s kluky skončit co nejvýš,“ zdůrazňuje.

I když otrokovický tým výš jít letos nemůže, gólman na rozdíl od některých spoluhráčů již ochutnal profesionální fotbal.

Odchovanec Sigmy Olomouc prošel na Hané mládeží, dostal se však maximálně do béčka. V sezoně 2020/2021 se mihl v Kvítkovicích, za které kvůli pandemii koronaviru odchytal jenom tři zápasy.

Bývalý mládežnický reprezentant, který nosil dres se lvíčkem na prsou od šestnácti do jednadvaceti let, si vyzkoušel i zahraniční angažmá.

Na sousedním Slovensku kromě Skalice působil také v Liptovském Mikuláše, odkud loni v létě zamířil zpátky na Moravu, Na angažmá se domluvil právě se Zlínskem.

„Ve Skalici, která tehdy hrála druhou ligu, jsem byl dvojka. Nastupoval jsem hlavně v pohár. Jelikož jsem netušil, že na úkor Senice postoupí do nejvyšší soutěže, šel jsem do Liptovského Mikuláše, kam mě zlákal trenér Marek Fabuľa,“ líčí.

„Bohužel po třech kolech v klubu skončil a moje pozice se zhoršila. Moc šancí jsem nedostal, sestoupili jsme a po sezoně se dohodli rozvázání smlouvy,“ pokračuje.

Ve Zlínsku je spokojený, chytat by chtěl ale víc. Stále se nevzdává ani návratu do profesionálního fotbalu. Na rozdíl od jiných spoluhráčů do práce nechodí, občas vypomáhá v tátově firmě. „Pořád se věnuji hlavně fotbalu,“ tvrdí.

Zpovzdálí sleduje dění na Andrově stadionu. Osud Sigmy není odchovanci úplně lhostejný, byť informace čerpá hlavně z médií.

„Pořád ji mám v srdci, ale je divné, co se tam děje,“ kroutí hlavou.

„Hlavně hráčům současnou situaci nezávidím. Ti nikdy nevidí do toho, co se uvnitř klubu nebo v kancelářích děje. Nemohou za to. I proto jim přeji, ať se z toho brzy dostanou. Škoda letošní sezony. Měli ji dobře rozehranou, ale špatně to dopadlo,“ mrzí i Grögera.

Zlínsko je na tom ve třetí lize podstatně lépe a i přes skromnější podmínky bojuje o druhé místo.