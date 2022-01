„Bylo to vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách. Nám se zápas moc nepovedl.

Vzadu nám chyběl zkušený Vrága, vpředu zase Josefík, který dal minulý týden hattrick. Na klucích se podepsala i únava z lednového programu. Za sebou mají soustředění, třetina mužstva pak v týdnu absolvovala fyzické testy,“ uvedl kouč ČSK Martin Onda.

Přípravný fotbal -

ČSK Uherský Brod – FC Fastav Zlín B 1:2 (1:1)

Branky: Jaroněk - Gajdošík, Uhřík

Známý trenér proti Zlínu B naposledy protočil všechny hráče, ve zbývajících přípravných duelech se pokusí sestavu ustálit, najít ideální jedenáctku.

„Chtěl jsem ještě vidět různé spojení, kdo s kým může hrát. Komu se daří více či méně. Možná i to bylo důsledkem našeho neurovnaného výkonu,“ přemítá Onda.

Kouč vítězů Luděk Marcaník byl samozřejmě spokojenější. „Je to jenom příprava, proto nelze výsledek nijak přeceňovat, nicméně dnes si kluci pochvalu opravdu zaslouží. Obstáli herně i kondičně, dařila se nám organizace hry a po většinu doby jsme byli aktivnějším a nebezpečnějším týmem. Vyhráli jsme zaslouženě a věřím, že to bude pro kluky povzbuzení do další práce,“ uvedl na klubovém webu zlínský trenér.

K dispozici měl až na Bobčíka pouze kmenové hráče juniorky, které doplnili tři dorostenci z kategorie U18.

Zlínští mladíci se ale zkušenějšího protivníka nezalekli. A i když po trefě Jaroňka prohrávali, výsledek nakonec otočili.

Hned z protiútoku zařídil vyrovnání Gajdošík, obrat čtvrt hodiny před koncem po jednom z protiútoků završil Uhřík.

V závěru pak mladí ševci ustáli i skrumáž ve vlastním vápně po odpískané malé domů a výhru uhájili.