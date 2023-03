Pět centimetrů sněhu bylo zhruba tři hodiny před zápasem na brodském hřišti. Umělku na Lapači zasypal sníh. Vedení brodského ČSK se rozhodlo mistrovské utkání 19. kola MSFL proti Kvítkovicím odložit.

Fotbalisté Uherského Brodu (červené dresy) se prvního jarního domácího zápasu nedočkali. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Předseda klubu pan Hamšík se ráno domluvil se soupeřem, že se zápas odloží. Mělo se hrát na Lapači, ale ještě v jedenáct dopoledne tam bylo pět centimetrů sněhu. Trvalo by to dvě až tři hodiny, než by se sníh odhrnul. Navíc předpověď byla, že má do dvou odpoledne sněžit,“ hlásil brodský sekretář Břetislav Lekeš a naznačil nový termín zápasu. „Chceme hrát někdy v květnu, až bude hezky a přijdou i diváci.“

V Kvítkovicích z odloženého krajského derby moc nadšení nebyli. To potvrdil sekretář klubu Daniel Šulák. „To už je druhý jarní zápas, který máme odložený. Odehráli jsme jedenáct přípravách zápasů. Kluci byli natěšení na mistrák, jsou v tréninkovém procesu skoro pětkrát v týdnu, ale proti počasí se bojovat nedá,“ dobře ví Daniel Šulák.