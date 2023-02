Po remíze 2:2 s vedoucí Spartou Praha však poprvé klopýtli, ve zbývajících utkáních zapsali jen 10 bodů, což je katapultovalo na šestou pozici. „Atakovali jsme nejvyšší příčky, nakonec jsme skončili pět bodů za Spartou,“ přiblížil Buchta.

Mladý borec do většiny zápasů zasáhl z lavičky, třikrát hrál od první minuty. „Vždy jsem chtěl pomoci týmu k co nejlepším výsledkům, pokaždé jsem tam pro něj chtěl nechat vše,“ zdůrazňuje. „Klukům teď chci popřát, ať se jim na jaře daří a ať atakují přední pozice,“ nezapomíná na své vrstevníky.

Zatímco starší dorost Zlína bude usilovat o co nejlepší výsledek v nejvyšší celostátní dorostenecké soutěži, Adam Buchta se pokusí prorazit do dospělého fotbalu.

Od druhého lednového týdne bojuje o své místo v MSFL. „Zájem proběhl z mé strany, chtěl jsem vyzkoušet mužský fotbal. Klubu jsem sdělil zájem hrát v Kvítkovicích. Týden jsem tam absolvoval trénink, hrály se i dva přípravné zápasy. Poté mi bylo řečeno, že o mě mají zájem, což mě velmi potěšilo. Tuto důvěru se jim budu snažit oplatit,“ říká jednoznačně 18letý borec.

Tomuto angažmá by už nic nemělo bránit, vše zbývá dotáhnout papírově. Formou hostování tak s největší pravděpodobností bude působit právě v osmém celku třetí nejvyšší soutěže. „Po prvním měsíci mám jen pozitivní dojmy. V klubu jsou šikovní hráči, tréninky i zápasy jsou vedeny ve velmi vysokém tempu i nasazení,“ libuje si Buchta.

Dobře si uvědomuje, že vše má ještě před sebou, že pořádně na sobě musí zamakat.

A to nejen na trénincích. „Některé zápasy v přípravě mi sedly více, některé méně,“ uznává borec, který ve starším dorostu Zlína nastupoval na pozici stopera. Trenérský štáb Kvítkovic okolo hlavního kouče Petr Zapalače ho nyní navíc zkouší o něco výše, na místě defenzivního záložníka.

Přechod do dospělého fotbalu bývá velkým skokem, rozdílovým faktorem na hraně úspěchu a neúspěchu. „Mužský fotbal je rychlejší a více soubojový. To mi však vyhovuje, nebojím se chodit do kontaktu, fyzicky jsem na to připraven,“ zmiňuje jednu ze svých předností.

Jsou však i záležitosti, na které si ještě musí zvykat. „Teď v přípravě je to větší fyzické zatížení v podobě dvoufázových tréninků a rychlejší práci s míčem,“ uzavírá Adam Buchta, obdivovatel někdejšího stopera Sparty Praha Davida Hancka.

Vyjdou mu sny o delším setrvání v Kvítkovicích a proražení do nejvyšší české soutěže? To ukáže teprve čas.

Stále je mu teprve 18 let…