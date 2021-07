Stejnou soutěž si zahraje i v Uherském Brodě, kam už v zimě odešel za bývalými spoluhráči a známým trenérem Ondou. Kvůli pandemii koronaviru a předčasně ukončené sezoně si ale premiéru ve slováckém klubu odbude až nyní.

„Cítil jsem, že nadešel můj čas. Ve Zlíně jsem byl nejstarší, přesluhoval jsem. Taky jsem chtěl změnu. Už jsem byl dlouho na jednom místě,“ cítil.

Kvůli škole se rozhodl zůstat v regionu. Jiné nabídky ani neřešil. Hned byl rozhodnutý, že půjde do Brodu. „Studuji Fakultu managementu a ekonomiky na Baťově univerzitě, takže jsem chtěl být blízko Zlína, abych všechno stíhal,“ vysvětluje.

Do třicet kilometrů vzdáleného města jej lákali také kamarádi a bývalí spoluhráči z juniorky Fastavu. Dříve nastupoval s Košákem, Gettlerem, Váňou i Malenovským.

S trenérem Ondou se v jednom týmu nepotkali, ale dobře se znají z Vršavy, kde současný kouč Brodu vedl starší dorost a Venený nastupoval za šestnáctku.

I nyní se třiadvacetiletý záložník do areálu Vlastislava Marečka neustále vrací, protože v ligovém Zlíně společně s Petrem Zapletalem, Anetou Strachoňovou a Václavem Pavlíčkem trénuje přípravku.

„Baví mě to. S mladými kluky je to super. Mají radost, jsou nadšení, navíc neznají únavu. Je to s nimi úžasné,“ rozplývá se.

V trénování vidí svoji budoucnost. „Určitě bych u toho chtěl zůstat,“ přikyvuje. „Nyní mám jenom céčko, ale přihlášený jsem už na béčko. Uvidíme, kdy začne kurz a jak budu stíhat, ale nyní mi v klubu vycházejí vstříc, že mohu být na dvou trénincích,“ přidává.

Venený odehrál za Uherský Brod už tři přípravné zápasy. Proti Vsetínu slavil vysokou výhru 5:1, s béčkem Slovácka zase kousal porážku 0:2 a ve středu proti Všechovicím to dlouho vypadalo na bezbrankovou remízu, ale v závěru se urval útočník Váňa a Broďané zaknihovali druhý letní triumf.

I když domácí kouč Onda zkoušel nový systém a protočil patnáct hráčů do pole a dva gólmany, Venený coby kapitán odehrál celé středeční utkání.

„V době pandemie jsme měli nějaký individuální plán, který jsme plnili. I tak je to po té dlouhé pauze těžké, ale dá se to zvládnout. Dneska naštěstí trochu sprchlo, takže už to bylo lepší. Nyní máme před sebou soustředění, takže do doběháme,“ věří.

Broďané už mají před sebou závěrečnou část přípravy. Před startem MSFL odehrají maximálně jeden přípravný duel. Příští pátek předehrávají pohárové utkání ve Bzenci a na konci července pak na Orelském stadionu přivítají v derby béčko Slovácka.

„Už se bavíme, že přijde delta a bude zase konec sezony,“ vtipkuje.

Věří, že pandemie koronaviru už další sezonu nenaruší. „Na to nikdo nemyslí. Nyní se zodpovědně připravujeme na první kolo a zápas se Slováckem,“ říká s vážnou tváří.

Kdy přijde na řadu derby s rezervou Zlína, posila ČSK netuší. „Díval jsme se jenom na prvního soupeře, dál ne,“ dodává s úsměvem.

Pokud se nestane další průšvih ohledně koronaviru, nastoupí Venený proti béčku Fastavu na začátku října.