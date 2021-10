„Zaslouženě jsme vyhráli. Od začátku jsme hráli útočně, soupeře napadali, měli více ze hry. Jihlava nás ničím nepřekvapila, pouze nakopávala dlouhé míče. Výborně nám zahráli stopeři, středová řada měla i odražené balony,“ vyzdvihl Zapalač defenzivní činnost mužstva, které potřetí v sezoně udrželo čisté konto.

Byl zachumlaný do huňatè bundy, kousek od domácí lavičky sledoval poslední vteřiny zápasu. Ostřílený borec se zkušenostmi z nejvyšší soutěže v té chvíli už měl odpracováno. V dresu Viktorie odbojoval 86 minut. Vůbec tomu tak však být nemuselo. „Celý týden jsem byl nachlazený, v podstatě jsem vůbec netrénoval. Do tréninku jsem poprvé naskočil až včera (pátek – pozn. red.). Jsem nakonec rád, že mi to vyšlo, byl jsem totiž zvědavý, jak tělo bude po nemoci reagovat,“ prozradil zkušený fotbalista, který toho měl ke konci plné kecky.

Byl to právě Petr Zapalač, který prolomil více než 200 minutové čekání Otrokovic na gól. Ve druhé polovině úvodního poločasu se prosadil po standardní situaci domácích. „Osobně mám číhat na odražený balón, který se ke mně dostal. Před sebou jsem viděl pětici hráčů. Hlavně jsem chtěl trefit bránu. Povedlo se to,“ usmíval se při vzpomínce na situaci z pokutového území.

Někdejší hráč Opavy, Žižkova nebo Frýdku-Místku se proti Jihlavě prosadil podruhé v letošním ročníku třetí nejvyšší soutěže. První trefa přišla při vítězném zápase na hřiště Zlína „B“. Ačkoliv se v sobotním duelu svěřenci Romana Matějky prosadili dvakrát, v předchozích dvanácti duelech vstřelili pouze sedm branek. Střelecká efektivita je trápila i v dosud posledním zápase, kdy se na branky znovu nadřeli.

Branka Petra Zapalače - 29. minuta.

Zdroj: tvcom.cz

„Koncovka nás stále trápí, ze začátku jsme vůbec nedávali góly. Byl to pro nás velký problém. Teď už se pomalu zvedáme. Branek by ještě chtělo více. Proti Jihlavě však především bylo důležité, že jsme utkání zvládli, byl to zápas „o šest bodů“,“ poukázal Zapalač na duel dvou týmů ze spodku MSFL.

Další důležité duely čekají Otrokovice během nadcházejících dvou týdnů – o víkendu zavítají na půdu 13. Dolního Benešova, následující sobotu na vlastním hřišti přivítají poslední Znojmo. Jihomoravané přitom naposledy senzačně vyloupili „B“ Baníku Ostrava, kde ze stavu 0:2 otočili na konečných 4:2. „Proti Jihlavě, Benešovu a Znojmu jsme chtěli udělat alespoň sedm bodů. Benešov i Znojmo jsou pro nás teď velmi důležité zápasy, jsou to týmy okolo nás. Znojmem to vyvrcholí. Doma to musíme zvládnout.“

Střetnutí s někdejším prvoligistou ze Znojma bude mít pro Petra Zapalače speciální náboj – na jihu Moravy působil před více než deseti lety. „Z tehdejšího mužstva tam už nikdo není. Nově příchozí hráči jsou na druhou stranu mí kamarádi. V klubu navíc trénuje pan Skácel, který mě vedl v Opavě. Bude to pro mě speciální zápas. Těším se na něj,“ uzavřel ofenzivně laděný fotbalista.