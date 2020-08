Zlínským trenérům se po rozpačitém výkonu a výsledku nemluvilo dobře.

„Byl to totožný zápas jako před týdnem v Opavě. Zase jsme si vypracovali spoustu vyložených šancí, kluci Mlýnkovi ale ani třeba Bobčík nedokázali žádnou brejkovou akci dotáhnout do konce. A to ani když byla zcela prázdná branka,“ povzdechl si asistent zlínského trenéra Luděk Marcaník.

Ševce na třineckém městském stadionu ovšem nezradila pouze koncovka, v pořádku nebyla ani defenziva. Domácí Slezané totiž potrestali většinu chyb naivního protivníka.

„Bohužel nyní nemáme v kádru správné typy hráčů, co by nám organizovali obrannou fázi. Chybějí nám důrazní stopeři, kteří mají zažité automatismy z mužského fotbalu. Na druhé straně nepanikaříme. Věříme, že nám pomohou obránci z áčka,“ prohlásil Marcaník.

Rezerva Fastavu se v Třinci musela obejít bez fotbalistů z nejvyšší soutěže. Trenér Páník si totiž všechny hráče vzal na Slovensko, kde áčko Zlína odehrálo duel proti Trenčínu. Šanci tak dostali i čtyři hráči ze staršího dorostu.

„Sestava byla hodně mladá, to ale neomlouvá náš výkon,“ ví Marcaník.

Ve Slezsku bylo hotovo po pětačtyřiceti minutách. Zatímco domácí překonali gólmana Lebánka hned čtyřikrát, za Zlín se trefil pouze Martin Mlýnek, který snižoval na 2:1.

„Soupeř byl v první půli agresivní a neskutečně produktivní. Každá naše ztráta se rovnala brance v naší síti,“ uvedl asistent Fastavu.

Druhá půle byla zase v režii ševců, zlínští mladíci ale svoji převahu nedokázali vyjádřit gólově.

„Hrálo se na jednu branku, náš druhý brankář Křepela neměl ani zákrok. Bylo v našich silách, abychom výsledek otočili, nebo zápas alespoň zdramatizovali, bohužel jsme žádnou šanci neproměnili,“ dodal Marcaník.

Zlínská rezerva musí na nepříjemnou porážku rychle zapomenout, už v neděli dopoledne totiž na Vršavě přivítá v třetiligovém derby béčko Slovácka.

Přípravný fotbal

Fotbal Třinec B – FC Fastav Zlín B 4:1 (4:1)

Branka Zlína: Martin Mlýnek