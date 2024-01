„S Hranicemi jsme protočili šestnáct hráčů. Kluci zápas odmakali, odjezdili. Mělo to hlavu a patu, kvalita byla na naší straně. Malinko si to už sedá, převládají pozitiva,“ raduje se 42letý kouč, jenž i přes jasný zápas zdůrazňuje, že se stále jedná o přípravné období.

Druhé vítězství v přípravě vám ukázalo mnoho pozitiv, že?

Výhra se počítá, kluci se ještě zvednou, budou mít větší chuť do práce. Už se to hlavně nějak formuje. K dispozici mám šestnáct hráčů na podobné úrovni, celkem jsem spokojený. Nahoru jde Ondra Vintr, který měl dvě tutovky. Poločas navíc hrál Kašpec, kterého Sigma uvolnila, na 90 procent by se měl vrátit. Sám o to projevil zájem, řekl, že nemá splněnou misi. (úsměv) S klukama si sedl, což je dobře.

Proti Vsetínu jste skórovali třikrát. O týden později jste vstřelili ještě o gól více.

Mezi soupeři byl celkově vidět rozdíl. První gól dal Perňa hlavou ze standardky, druhý padl po pěkné kombinaci, kdy to tam dorazil Wacloš. Na 3:0 po krásném centru Russmana dával klučina z Afriky Dani Thon, pěkně to trefil hlavou. Do druhého jsme to prostřídali, přidali jsme na 4:0. Vytvořili jsme si i další šance, které jsme neproměnili. Naopak jsme dostali gól ze standardky, odrazilo se to, soupeř to pak doklepl. Musíme na tom zapracovat, na soustředění to budeme cvičit.

Afričan asi skončí, staronové tváře zaujaly. Zlínsko přivede gólmana ze Slovácka

Hned v prvním zápase se prosadil Thon z Jižního Súdánu.

Dani hrál za Vyškov, pak v Blansku a naposledy v Lotyšsku. Pochopil, co po něm chceme, něco v něm je, může nastupovat na více místech. Dříve hrál s Danem (Gouamene Sosthene Dano) i Kalim (Marek Kalina). S Danem jsou kamarádi, zavolali si, nic neměl, zkusili jsme ho, zatím je tady na zkoušku. Vypadá, že bude platný. Teď tu tak máme Dana a Daniho. (úsměv)

Proti Hranicím poprvé chytal brankář Slovácka Josef Andres, představili se i další hráči na zkoušku.

Pepa mě potěšil, má dobrou rozehrávku, předvedl sebevědomý výkon, měl velký přehled. Jevil se vážně dobře. Rovněž ho máme na zkoušku. Brankáře točím, nechám si pak dva. Znovu se mi dost líbil Martin Pecuch, je tvrdý, důrazný, umí hrát i zkraje. Srb Alex Sekulič má dobrou levačku, také hraje důrazně.

Rojka hráčům o přestávce vyčinil. O osudu kapitána je (asi) rozhodnuto

Nakousl jste soustředění. Přiblížíte podrobnosti?

Pojedeme příští týden. Ve středu ještě budeme v našich podmínkách, pak se přesuneme do Valašského Meziříčí, kde má majitel penzion. Budeme tam trénovat třikrát týdně a řešit další věci. Nabereme i našeho nejlepšího dorostence Kubu Vajdáka, budeme tam tak 17+3.

K týmu přišel Ondřej Vintr, jeho bratr Marek zatím v přípravě chyběl.

Mára je po operaci třísel, zapojí se až v březnu, na začátek jara tak s ním nepočítáme. Nějaký čas mu to pak bude trvat. Uvidíme, kam se zařadí.

Po posledním zápase to vypadá, že s přípravou jste dosud spokojený. Bude tým ještě silnější než na podzim?

Oslabit bychom nemuseli. (úsměv) Kluci, kteří přišli, jsou pracovití. Navíc jde vidět dobrá konkurence, na soustředění vše vyladíme, ať jsme dobře nachystaní. Hlavní je, ať jsme zdraví. Kluci mají přes týden fitness, jógu, bazény. Na regeneraci dbám, funguje to. Mám s tím dobré zkušenosti. Někteří sice brblají, je to však dobrá kompenzace. (úsměv)