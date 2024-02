„Hlavně je to pro nás odměna, čtyři hráče ze třetí ligy do druhé nebo první nikdo neprodá!“ usmívá se spokojený Rojka.

Kašpárek ještě loni v létě nastupoval v divizním Přerově, při své premiérové půlsezoně ve třetí nejvyšší soutěži nasázel sedm ligových gólů, další branku přidal v domácím poháru.

Solidní podzim 22letého útočníka neunikl pozornosti tradičních českých klubů. Během zimy šel nejprve na zkoušku do Sigmy Olomouc, ve svém bývalém mládežnickém mančaftu se nakonec neprosadil. Už to vypadalo, že také jaro stráví ve Zlínsku, ve druhé polovině února ovšemdo toho hodil vidle Baník Ostrava.

Velký zvrat a nakonec odchod! Opora Zlínska míří do Baníku Ostrava

„Baník nás požádal o uvolnění Kašpece do konce sezony. Bylo to pro nás zajímavé, na půl roční hostování jsme dostali suprovou nabídku. Nechali jsme to na něm, vůbec jsme mu nebránili. Měl na to dva tři dny, ve čtvrtek se rozhodl, že to půjde zkusit. Dostane tam větší prostor než v Sigmě, bude záležet, jak se s tím popere,“ uvědomuje si David Rojka, jehož dnes už bývalý svěřenec by měl nastupovat v B-týmu.

Odchod Davida Kašpárka usnadnilo i nedávné angažování Veljka Jovanoviče, vytáhlého útočníka ze Srbska.

„Kdyby Veljko nepřišel, tak bychom Kašpece nepustili. Zatím si vedl dobře, nezklamal, umí podržet balon. Jsou to podobné typy, jak pohybově, tak fyzicky. Ale i povahově,“ srovnává 42letý kouč nového borce s Kašpárkem.

I přes příchod Jovanoviče je konec dosavadní útočné opory bezesporu citelnou ztrátou. Ta se bude těžko nahrazovat.

Rojka i přes další prohru chválí: Herně to byl nejlepší výkon

„Určitě to tak je, je to pro nás oslabení. Navíc spolu mohli nastupovat, takto musím v podstatě zůstat u současného rozestavení. Každopádně je to super vizitka pro všechny, ještě před rokem byl v Přerově, teď v Baníku, což je značka. Kdyby to ale samozřejmě šlo, nechal bych si všechny hráče,“ culí se Rojka.

První utkání po oficiálním odchodu mladého útočníka hráli fotbalisté Zlínska v sobotu dopoledne, kdy se postavili druholigovému Prostějovu, s nímž padli 0:2. Pro favorita zápasu to byla generálka na začátek jara.

„Zápas jsme odehráli se vztyčenou hlavou. V prvním poločase se hrálo zcela vyrovnané utkání, šance byly na obou stranách, za mě nebyl vidět žádný rozdíl. Kluci byli aktivní, napadali,“ těšilo někdejšího trenéra Přerova.

Zlínsko utrpělo debakl 1:7. Tolik gólů jsem nečekal, přiznává Rojka

„Ve druhé půli měl Prostějov nějaké šance, které nevyužil. V 60. minutě jsem to hromadně prostřídal, na hřiště jsem poslal šest nových hráčů. Přesto jsme nepropadli, byli jsme více na míči. V 70. minutě jsme po odraženém míči z rohu dostali gól, pak v 90. minutě z poslední akce zápasu. Jedinou kaňkou bylo odstoupení Martina Pecucha,“ vrátil se k předposlednímu přípravnému duelu na jarní část MSFL.

Zlínsko tuto sobotu absolvuje poslední přípravný duel před odvetnými boji, od 11 hodin se v Jakubčovicích postaví Hlučínu. O osm dní později doma hostí Start Brno.