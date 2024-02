Borci Zlínska podstupují ve Valašském Meziříčí tři tréninky denně, náročné období se projevilo i v úvodní části pátečního odpoledního střetnutí. „Považská byla živější, rychlejší, nám malinko nešly nohy,“ připustil Rojka.

Zlínsko přichází o další oporu, zamířila do Kroměříže

„Chvíli nám pak trvalo, než jsme se do toho dostali. Po půl hodině jsme prohrávali 0:2. Ještě do poločasu jsme snížili na 1:2 – Kašpec to sklepl a Perňa pěkně napálil, bylo to, jako když Koler sklepával Barošovi,“ připomněl s úsměvem na rtu úspěšnou reprezentační dvojici.

Trenéři obou týmů se po prvním dějství zachovali zcela odlišně. David Rojka o pauze udělal pět změn, soupeř do toho znovu šel s plnou palbou. „Druhou půli jsme paradoxně byli lepší,“ glosoval hlavní trenér celku z Otrokovic.

„Zkraje poločasu jsme po pěkné akci dali na 2:2, Dani (Thon) to uklidil do prázdné. Na konci zápasu jsme bohužel špatně rozehráli, vypíchli nám to, pěknou střelou rozhodli na 2:3. Považská byla produktivnější. Celkově se hrál kvalitní zápas se skvělým tempem, hlavně ve druhém poločase,“ vyjadřoval spokojenost z pátého střetnutí v zimní přípravě.

Zlínsko přichází o dvě opory. Odchází do druhé ligy

Do zápasu se slovenským mužstvem nezasáhli Marek Wintr a Vilém Waclawik. Klub během ledna pustil do druhé ligy trio Denis Dziuba, Patrik Gerža (oba Líšeň), Jiří Kiška (Kroměříž). „Rozhodně to jsou ztráty,, budou nám chybět,“ nepopírá Rojka.

„Klukům to přeji, kvůli tomu to také děláme. Každý z nich má v sobě něco zajímavého, Dziuba a Kiška byli pilíři obrany, Gerža paří k rychlým hráčům. Budeme je muset nahradit, je to náš úkol číslo jedna. Nějaké hráče však máme vytipované,“ nastínil Rojka, aniž by jmenoval případné posily.

Na zkoušku by ještě mohli přijít dva hráči. „Kádr se nám krystalizuje, sedá si to. Stále však máme za sebou teprve měsíc přípravy, další měsíc nás čeká. Kluci makají, ví, co po nich chceme,“ dodal bývalý kouč Přerova.

Zlínsko další přípravné utkání čeká ve čtvrtek 8. února od 17 ghodin, kdy na hřišti Vyškova absolvuje duel proti Blansku.

Přípravný fotbal, Nový Jičín

Zlínsko – Považská Bystrica 2:3 (1:2)

Branky Zlínska: 45. Pernatskyi, 47. Thon