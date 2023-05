O necelý týden později se radoval z výhry nad silnými Rosicemi. Jeho svěřenci už ve 47. minutě vedli 4:0, o necelou půl hodinu později to bylo o jediný gól. Výhru nakonec ustrážili.

Nyní v pátek přišlo vítězství číslo tři. Kvítkovice proti Velkému Meziříčí zvítězily 3:1. Necelých 20 minut před koncem si hýčkaly třígólový náskok, lehkovážností nakonec připustily menší drama. „Závěr nebyl podle mých představ," přiznává Rojka.

Navštívili jsme: Náskok 3:0, pak vlažný závěr. Kvítkovice ustály důležitou bitvu

Poslední minuty jste docela protrpěl, že?

Za stavu 3:0 jsme na hřiště poslali kluky, kteří tolik nehrávají. Měli jsme jim pomoci, přidat čtvrtý pátý gól. Mohli se chytnout. Někteří hráči to pod dojmem tříbrankového vedení podcenili – vymýšleli jsme kraviny, nesmyslné věci. Hned jsme inkasovali gól, kterým jsme soupeři sami nahráli. Hosté se pak ještě chytli, vytvořili si šance na 3:2. Mohli to zdramatizovat, kontaktní gól naštěstí nedali. Bylo to tak trochu o nervy. Je to škoda, je to malá kaňka na tomto výkonu. Závěr jsme si chtěli užít.

Výpadek byl i proti Rosicím, na začátku druhého poločasu jste vedli 4:0. Nakonec jste vyhráli o jediný gól…

Tyto zápasy bych nesrovnával. Rosice nás zatlačily, daly nám tři góly. Velké Meziříčí až takovou kvalitu nemá. Nabídli jsme mu to sami, bylo to dáno nekoncentrovaností – myšlenkami jsme byli jinde, pomalu jsme slavili vítězství.

Stačil jste hráčům už k tomu něco říct?

Klukům jsem hned po zápase v kabině řekl, že se musí soustředit celé utkání, celých devadesát minut. Kdybychom byli druzí nebo třetí, tak bych to až tak neřešil. Pořád jsme ale v sestupovém pásmu.

Jak byste celkově zhodnotil vítězství 3:1?

Zápas jsme až na závěr měli pod kontrolou. Osmdesát minut jsme hráli, co jsme chtěli, co jsme potřebovali. Hodně nám pomohl brzký gól. V prvním poločase jsme byli jasně lepší, soupeř si nic nevypracoval. Měli jsme hodně akcí ze stran, tlak ve vápně ale nebyl takový. Pořád to bylo o jednom gólu. Klukům jsem o poločase říkal, že musíme vydržet, že šance přijdou. To se stalo. Druhá branka de facto rozhodla. Pak jsme přidali na 3:0, po standardní situaci. Jsem rád, že jsme konečně vsítili gól z rohu. Celkově jsem spokojený, na kontě máme 32 bodů. Do Brodu jedeme s čistou hlavou, kde to musíme potvrdit. Během devíti dnů nás čekají tři těžké zápasy. Když je zvládneme, tak z jsme z nejhoršího venku.

Na výhře se významně podílel Patrik Chovan, který v posledních třech zápasech vstřelil čtyři góly. Skóroval potřetí v řadě. Proti Velkému Meziříčí měl 2+1. Co říkáte na jeho formu?

Jeho gól na 2:0 rozhodl utkání. Patrik je gólový hráč, má skvělou kopací techniku. Teď dal i gól hlavou. Jsem rád, že mu to tam padá. Věřím, že se přidají i další hráči. Dobře hrál i Daniel Rapavý, který rovněž vstřelil gól po standardce. Vepředu byl cítit. Zvedá se. Kluci za měsíc pochopili moji filozofii, co po nich chci. Ze začátku malinko remcali, že se občas běhalo víc, než by se mělo. Na fyzičce to mám ale postavený – neodpadli jsme, neměli jsme křeče.

Netradiční post znovu zastával kapitán Alex Pernatskyi, jenž nastupoval před stopery. Vysvětlíte tuto změnu?

Před příchodem do Kvítkovic jsem měl nakoukané některé zápasy. Má první myšlenka byla v posunu Alexe o řadu výše a Denise (Dziuby) z pozice osmičky na desítku. Byla to má hlavní priorita. Alex na šestce hraje skvěle, Denis to samý. Na stopera pak vychází Ilija (Ilič). Je mladý, ještě se otrkává. Pokud útočníci nemají takovou kvalitu, tak si s tím poradí, hraje výborně. Učí se od Krakena (Martin Krakovčík), který je nadstandardní hráč, ten mu dává jistotu. Získává sebevědomí, herně poroste.