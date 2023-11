„Když ve středu vyhrajeme ve Zlíně, tak jsme první. Kdyby mi to někdo řekl po šestém sedmém kole, tak bych mu nevěřil. Vyhráli jsme však šestkrát v řadě, téměř všechno o gól. Svědčí to o charakteru mužstva, kluci jako Kraken, Denis chtějí opravdu vyhrát, jdou do toho zarputile,“ vyzdvihuje sílu otrokovického celku hlavní kouč Zlínska David Rojka.

Za posledních šest zápasů jste inkasovali jen tři branky. Je to jeden z faktorů úspěchu?

Po příchodu Webera se Denis stáhl na stopera, s Krakenem hrají neskutečně. Před nimi je Dano, defenzíva skutečně drží, daří se i krajním obráncům. Extra šance neměl ani Hlučín, přitom nás zatlačil více než Baník nebo Třinec. Klobouk dolů před defenzívou, dozadu je vážně skvěíá, zdravou agresivitu z tréninků přenášíme do zápasů. Dopředu to ještě trochu chceme doladit.

Denis Dziuba si pod vámi zahrál téměř už všude, že?

Začal na hrotu a skončil na stoperovi. (úsměv) Na této pozici se našel – hru má před sebou, je rychlý, agresivní, zlepšil i obranné hlavičky. Skvěle dokáže křižovat. V bráně se navíc zvedá Kali.

Zlínsko zvítězilo pošesté v řadě a s Baníkem vede MSFL!

Šestou výhru jste přidali s Hlučínem, který jste porazili 1:0…

V první řadě klobouk dolů před domácími pořadateli, skvěle připravili hřiště, i přes listopadové počasí výborně drželo. Sehráli jsme těžké bojovné utkání, Hlučín byl nejkvalitnějším soupeřem do ofenzívy. Na začátku nás malinko zatlačil, pak jsme se do toho dostali. Geržis ve 20. minutě nacentroval, Kolaska si to srazil do vlastní branky, což nás nakoplo. Ve zbytku poločasu jsme byli aktivnější.

Byl jste spokojený i s druhou půlí?

Ve druhém poločase jsme znovu chtěli být aktivní, domácí nás zatlačili, do šancí jsme je ovšem dlouho nepouštěli. Až na konci jsme přežili standardky, byla tam tyčka, podržel nás Kali. Kluci to ubojovali, uskákali, charakter mužstva je neskutečný, hráli na krev. Šli si za tím. Pouze mě mrzí, že jsme nedohráli pět šest akcí, nebyla tam taková kvalita.

Podívejte se: Emoce a červené karty. Takto vypadal obrat Zlínska v Třinci

Podepsala se na výkonu dopředu i absence vykartovaného Tomáše Webera?

Hodně nám chyběl, hlavně jeho kreativita. Proti Zlínu by se nám však možná už mohl vrátit. Místo něj tam šel Wacloš, nastoupil po dlouhé době, odehrál si své, zahrál dobře. Navíc chyběl Mirvald, zraněný je Vintr, někteří kluci nejsou dotrénování, neměl jsem tak mnoho alternací. Naštěstí se nám teď nikdo nezranil.

Ve středu vás čeká dohrávka s B-týmem Zlína. Pokud ji zvládnete, přezimujete na prvním místě MSFL. Nebude to pro kluky svazující?

Snad ne, znovu budeme chtít vyhrát a podzim úspěšně dorazit. Klobouk dolů za tuto vítěznou sérii, do posledního zápasu půjdeme s čistým štítem. Když to zvládneme, budeme první, což by byl obrovský bonus. Bylo by to vážně skvělé.