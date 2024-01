Druhý poločas byl ze strany hostů už lepší, přibližně půl hodiny hry se přibližovali k tomu, co by si jejich stratég představoval. Nakonec to v této části skončilo 1:1.

„Něco jsme si k tomu řekli, hráčům jsem o přestávce musel malinko vyčinit. Prvních dvacet pětadvacet minut už docela šlo – byl tam presink, agresivita, dali jsme gól, mohli jsme i vyrovnat,“ těšilo mladého kouče.

„Kolem 70. minuty naše tempo opadlo, Zlín přidal třetí gól. Zaslouženě vyhrál. Byl to jen přátelák, určitě z toho nedělám vědu. Koučoval jsem de facto nový mančaft, byli tam jen dva hráči ze základní sestavy, co končili na podzim,“ upřesnil Rojka.

Do zápasu s mladými ševci mimo jiné vyslal Lukáše Vychodila, který většinu podzimu absentoval kvůli zranění, v závěru byl už alespoň na lavičce. Naskočil také Jan Kuběna, jenž hostoval ve Valašském Meziříčí. Příležitost pak dostal i náhradní gólman Denis Gröger.

„Máme kluky na zkouškách, někteří jsou zranění, naopak tu mám hráče na testech. Zatím jsme neměli tolik času. Chvíli bude trvat, než hráči navnímají, co po nich chci. Složité je to ale i pro mě. Leden je hektický, budeme zkoušet a přivádět hráče. Snad si to sedne,“ přeje si bývalý kouč Přerova.

Na Vršavě se tak ze stálic představil jen gólman Marek Kalina, záložník Tomáš Weber a kapitán týmu Oleksandr Pernatskyi, jehož zkoušela Kroměříž.

„Perňa asi zůstane. Jsem to za rád,“ nepopírá jednoznačně David Rojka.

O místo ve vyšší soutěži bojují také Denis Dziuba, Patrik Gerža (oba Líšeň), Jiří Kiška (Kroměříž) a David Kašpárek (Olomouc). Už teď jsou náznaky, jak by to s nimi dále mohlo dopadnout.

„Myslím si, že Denis a Geržis zůstanou. Kašpec se patrně vrátí k nám. Uvidíme, co Kiška,“ nechal nahlédnout pod pokličku klubu.

„Pokud hráči odejdou, tak nás čeká hodně práce, v podstatě bych skládal nový tým. Bude to pro mě výzva. Poradím si ale s tím,“ usmívá se.

Lodivod otrokovické lavičky by nejradši chtěl mít jasno do konce ledna. Pak už by s téměř uzavřeným kádrem rád pracoval na taktických a dalších věcech.

„Budeme muset dovést nové hráče, doladit to. Času je dost. Co nejdříve bych to chtěl vyřešit, ať mám čas v únoru. Malinko hraju jiným stylem, navzájem se úplně neznáme,“ uvědomuje si Rojka, u nějž je momentálně na zkoušce také Afričan Bakary Jawara. (što)