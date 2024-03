Můžete být konkrétnější?

Nerad bych to úplně vytahoval ven. Není to však o životosprávě nebo něčem podobném, spíše interních záležitostech, pravidlech. Vše začíná od maličkostí. Klukům jsem dal prostor, aby se sami vyjádřili. Věřím, že nám to pomůže. Celé to trvalo asi hodinu.

Nakopnout byste potřebovali, z devíti možných jarních bodů máte jen tři. A to ještě proti relativně přijatelným soupeřům. Naposledy jste v pátek prohráli s nováčkem z Bohunic.

Vypadalo to, že my jsme skoro poslední a Bohunice první. Výkon nebyl optimální, hlavně prvních třicet minut. Moc věcí nám nefungovalo, vše jsme chtěli hrát vzduchem, hra byla neurovnaná. Neměli jsme střed hřiště. Soupeř na nás byl dobře nachystaný, hrál trpělivě, z bloku. Těžko jsme se k nim dostávali. Největší šance měl někdy okolo čtvrté minuty nastavení Kalina (brankář Marek Kalina), poprvé nohou, pak i hlavou, nedal to do prázdné. Určitě to ale na něj nechci svádět.

Dvakrát jste prohráli 0:1, na úvod jara s dalším nováčkem proti Startu Brno. V čem je zatím problém?

Faktorů je hodně, nikoho ovšem nechci omlouvat. Odešli nám bojovníci, přišli více techničtí hráči, což zatím nestačí. Když dostaneme gól, těžko to pak otáčíme. Hlava dělá nějakých osmdesát procent výkonu. Vše vychází už od rozcvičky, nabuzení. Teď naposledy tam Bohunice nechaly všechno. My k tomu nepřistoupili, jak bychom měli.

Neměl byste si to jako trenéři pohlídat?

I kvůli tomu jsme měli pohovor, kluci si k tomu řekli své. Chtěl jsem mít zpětnou vazbu. Také pro mě to bylo přínosné.

V zimě vám odešli Dziuba, Gerža, Kiška, Kašpárek. Chybí vám tito hráči více, než jste si původně mysleli?

Upřímně jsem nečekal, že nám až tak budou chybět. Plus nám schází zraněný Mirvald, nedávno byl mimo také Russmann. V základu je pět šest jiných hráčů, chvíli potrvá, než si to sedne a nastartuje chemie. Zároveň odešli i přirození lídři Dziuba a Kiška

Co s tím?

Tito soupeři byli hratelní, o to více mě to mrzí. Nic ale nevzdáváme. Nikam se necpeme, nehrajeme o sestup. Musíme se probudit a semknout. Kluci trénují dobře, pak přijde zápas a přijde toto. Zatím jsme odehráli dvacet dobrých minut se Startem a dvacet ve Frýdku. Je to málo. I pro mě je to obrovská zkušenost – když se vyhrává, vše je zalité sluncem, jakmile prohrává, musíte to řešit.

Po Frýdku-Místku se rozjela kauza, kvůli údajným vysokým sázkám jste úmyslně měli prohrát v posledních 20 minutách. Řešilo se to v týdnu hodně?

Hráči to asi tolik nevnímají, s majitelem se však dva dny neřešilo nic jiného. Trefují se do nás, není to nic příjemného. Zápas s Bohunicemi pak byl trochu na druhé koleji.

Ostatní vás znají tak, že zápasy hodně prožíváte, prohry těžko koušete.

Kdyby se něco prokázalo, nemám zapotřebí u toho být, nechtěl bych nad tím trávit čas. Mám své civilní zaměstnání, vykašlal bych se na to. Hráčům věřím, pro mě je to teď uzavřené. Jede se dál.