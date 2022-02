Svěřenci hlavního kouče Jana Žižky proti Púchovu prohrávali 0:1, díky závěru úvodního poločasu nakonec dokázali vydolovat remízu. Ani na šestý pokus v přípravě však nedokázali zvítězit. „Dosud jsme dostávali hodně gólů, s Vratimovem prohráli 3:6. Po předchozích utkáních jsme uhráli kvalitní výsledek s druholigovým týmem. Jen škoda, že jsme některé šance nedotáhli do konce, mohli jsme i vyhrát. Máme se ale od čeho odrazit," věří Tomáš Dekleva.

Do zápasu proti slovenskému mančaftu nastoupil s kapitánskou páskou. Dle jeho slov to však do jarní části sezony ještě nic neznamená. „Teď to zvolil trenér. Když to řekl, tak jsem si ji vzal. Kapitána však bude volit kabina. Uvidíme po generálce s Hodonínem,“ poukazuje na páteční domácí střetnutí, které Viktoria na hlavním hřišti rozehraje v 15.30 hodin.

MSFL vám začíná už příští víkend. Jak proběhla příprava?

Zahájili jsme ji čtvrtého ledna, o čtrnáct dní dříve než ostatní mančafty. Odešlo hodně hráčů, zkoušeli se noví, aby si tým sedl. Odehráli jsme dost přátelských utkání, někteří táhli zápasy celých devadesát minut. V nohách je to pak znát. Celkově ale proběhla kvalitně, trénovali jsme čtyřikrát týdně, někdy i dvoufázově.

Asistentem hlavního trenéra Jana Žižky je 34letý Petr Zapalač, který ještě na podzim pravidelně nastupoval za „A-mužstvo“. Jak tuto roli zvládá?

Zapi se s celou situací ještě sžívá, je to pro něj těžké. Tréninkům a věcem okolo se však věnuje dobře, navíc bude mít na starosti i mládež. Píše novou kapitolu. Ale vzhledem k tomu, kolik má roků, tak končit ještě nemusel. Kdyby však nebyli hráči nebo se někdo zranil, tak pravděpodobně ještě bude připravený do hry.

Podzim jste strávil na hostování v divizním Vsetíně. Otrokovice od té doby po trenéru Matějkovi převzal trenér Žižka…

O trenérovi to není. S panem Mičegou jsme byli v kontaktu několik let, volal mi i v létě. Vycítil jsem, že chci zkusit pomoci Vsetínu. Podařila se tam skvělá půl sezona. Trenér Matějka mi někdy po třetím kole ozval, jestli se nevrátím do Otrokovic. Nechtěl jsem však někde začít sezonu, odehrát tam tři zápasy, klub opustit a jít jinam. Teď jsem se však vrátil, abych se s týmem pokusil zachránit MSFL.

Na hřišti i během mrazů nosíte krátké rukávy. Jste tak otužilý?

Asi jsem otužilý z práce v lese. (s úsměvem) Člověk se tam zapotí. Jsem zvyklý z pracovního režimu. Dělám dřevorubce, z toho těžím i v zápasech.

Jak vám to pomáhá ve fyzičce?

Beru to jako přírodní posilovnu. Fyzicky je to někdy náročné. Člověk ale protáhne tělo, na tréninku je rozhýbaný. Nemusí se tak tolik rozhýbávat jako ostatní. (s úsměvem)