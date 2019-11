„Body jsme už potřebovali jako sůl,“ radoval se domácí trenér Jan Jelínek.

Domácímu týmu k triumfu nad krajským rivalem pomohly i posily z ligového kádru. Za Zlín v MSFL nastoupili brankář Dostál, Hnaníček, Janetzký, Pejša nebo Nečas. „I nám se ale předtím křížily zápasy s áčkem. Teď to vyšlo na Slovácko. Při pohledu na sestavu jsme byli favoritem a jsem rád, že i po tom špatném vstupu jsme se dokázali dostat do hry a vývoj utkání otočit v náš prospěch,“ těší Jelínka.

Slovácko žádné zkušeno borce v sestavě nemělo, což bylo na jeho hře znát. „Domácí měli v sestavě čtyři hráče z áčka plus gólmana Dostála. My jsme to zase měli hodně mladé. Nemohu říct, že by to kluci odflákli, ale jde o kvalitu, která byla na soupeřově straně. Několikrát nás ještě podržel brankář Nemrava,“ uvedl kouč Slovácka B Pavel Němčický.

Hostům nepomohla ani rychlá trefa Peka ve 2. minutě. „I když jsme šli rychle do vedení, soupeř nás ve zbytku utkání přehrával a zaslouženě vyhrál,“ uznal Němčický.

Domácí se po mizerném startu opravdu otřepali. „Musím kluky pochválit. Od desáté mnuty jsme byli lepší, kombinačně zdatní. Pořád jsme soupeře tlačili,“ říká Jelínek.

Zlíňané výsledek zaslouženě otočili. Po půlhodině srovnal skóre Janetzký, obrat hned po přestávce završil Pejša.

Janetzký mohl dát v první půli dva góly, ale v první šanci neuspěl. Dvaadvacetiletý záložník se prosadil až po rohu, když svým důrazem dotlačil míč do sítě.

Slovácko zahrozilo až ve 45. minutě, kdy po rychlém brejku hostů Nečas vykopával balon z prázdné branky. Ještě předtím ale měli Zlíňané dvě možnosti ke skórování. „První poločas byl z naší strany dobrý. Po obdrženém gólu jsme se zvedli,“ uvedl Jelínek.

Druhý gól Fastavu vstřelil po parádní kombinační akci Janetzkého a Mlýnka dorážející Pejša.

Hosté, kteří do Baťova města dorazili s mladými kluky, už odpovědět nedokázali. Zlínští fotbalisté měli dál navrch, ale uklidňující třetí branku se jim vstřelit nepodařilo. I tak ale těsný náskok udrželi. „Slovácko ve druhé půli žádnou velkou šanci nemělo, proto je naše výhra zasloužená,“ dodal Jelínek.

Jeho tým zakončí půlsezonu ve Znojmě, béčko Slovácka čeká doma poslední Dolní Benešov.

Fortuna MSFL, 15. kolo

FC Fastav Zlín B – 1. FC Slovácko B 2:1 (1:1)

Branky: 29. Jakub Janetzký, 50. Petr Pejša – 2. Jan Pek

Rozhodčí: Křepský – Slabý, Kulička (Peřinka)

Žluté karty: Hnaníček - Srubek, Hladký

Diváci: 80

Zlín B: Dostál – Štěpánek, Košák, Janetzký, Hnaníček, M. Mlýnek (88. Uhřík), Gettler (90. Maršálek), V. Mlýnek (80. Červenka), Pafka, Pejša (69. Váňa), Nečas. Trenér: Jelínek.

Slovácko B: Nemrava – Řihák, Srubek, Pek, Pernica, Olšanský, Baran, Krejčík, Janša (64. Vecheta), Peričevič (75. Jamný), Hladký (64. P. Juroška). Trenér: Němčický.