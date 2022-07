„V prvním poločase jsme zahráli velice dobře, hovoří o tom také výsledek 5:0. Celkově se nám dařil přechod z obrany do útoku, výborně jsme kombinovali na jeden dva doteky," pochvaloval si hlavní kouč Viktorie Petr Zapalač.

Domácí rovněž ve druhé půli vstřelili pět branek, tentokrát však také dvakrát inkasovali. „Hra byla horší, trochu to drhlo. Po takovém prvním poločase se to nesmí stávat, pořád musíme hrát stejně. Byl to pro nás varovný prst. Kluci navíc bojují o svá místa," zdůraznil Zapalač.

Jeho svěřenci od úterý absolvovali krátké soustředění, což se projevilo v samotném zápase. „Kluci měli těžké nohy, neměli jsme až tak lehký pohyb. I proto jsme síly rozložili na dva poločasy, kromě dvou tří hráčů většina nastoupila pouze na jeden poločas. Mohli se tak alespoň vymačkat. Teď jim po zápase dáme dva dny volno," přiblížil 35letý kouč.

Kouč Otrokovic Zapalač o kádru i Deklevovi: Mělo to šťastný konec

Jak to prozatím vypadá se zkoušenými hráči? „Borci, u kterých visel otazník, zahráli velmi solidně. O kterých jsme byli přesvědčeni, naopak předvedli průměr. Nemáme však kam spěchat, dáváme si na to týden. Po následujících dvou zápasech chceme mít kádr uzavřený," přiblížil Petr Zapalač.

S nedávným soustředěním byl nejen někdejší hráč Opavy či Žižkova nadmíru spokojený. „Bylo náročné, kluci ho ale zvládli velice dobře. Od minulého roku jsme se posunuli dále, můžeme to zase navýšit," libuje si Zapalač.

Otrokovice o další výhru budou bojovat už ve středu od 10.30 hodin proti Sigmě Olomouc "B". Utkání znovu sehrají před vlastními fanoušky.

Přípravný fotbal

FC Viktoria Otrokovice – SK Beskyd Frenštát pod Radhoštěm 10:2 (5:0)

Otrokovice (1. poločas): Konečný, Hretsaichuk, Bala, Pernatskyi, Valko, Šidlík, Wáclawik, Dziuba, Guzik, Jakubowicz, Vitalii

Otrokovice (2. poločas): Semanko, Vychodil, Bala, Přikryl, Chovan, Kubík, Wáclawik, Kiška, Dziuba, Gerža, Prylopa