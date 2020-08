Kroměřížští fotbalisté díky povedené střele zkušeného záložníka remizovali na Vršavě se zlínskou rezervou 1:1. Domácímu Fastavu stejně jako před dvěma týdny proti béčku Slovácka k výhře nestačil dobrý výkon a trefa Martina Mlýnka z úvodu druhé půle.

Kouč ševců Jan Jelínek další domácí ztrátu hodně dlouho vydýchával.

„Je to smutné. Hráli jsme slušně, kluci makali, o to víc mrzí, že to odedřeli, ale tři body zase nemáme. Sami jsme ztratili parádní zápas,“ hořekoval domácí trenér.

Fotbalisté Fastavu v závěru střetnutí doplatili na chybu rozhodčího Ogrodníka, který odpískal proti Zlínu trestný kop za roku Slováka. Mladý obránce ale odehrál míč jinou části těla, proti pravidlům se nijak neprovinil.

„Standarka vůbec neměla být. Náš hráč totiž nehrál rukou,“ ví dobře Jelínek. Hanáci nabídnout šanci dokonale využili. Fládr si všiml špatně postaveného Rakovana a technickou střelou poslal míč do sítě.

„Jednoznačně chyba gólmana,“ prohlásil zlínský trenér. Jenom na slovenského brankáře ale ztrátu bodů neházel.

„Předtím nás podržel, chytil dvě střely. Navíc jsme měli dost šancí na to přidat druhý gól, který visel ve vzduchu. Kdybychom ho přidali, nemuseli jsme toto vůbec řešit,“ ví dobře Jelínek.

První sporná chvíle přišla ještě na konci první půle. Hlavní sudí po zákroku Plecitého na Nečase nařídil proti hostům pokutový kop. Penaltu ale po konzultaci se svým asistentem Kostelníkem odvolal, protože míč již předtím přešel postranní čáru.

„Balon už byl v autu, ale Denis Plecitý tam do soupeře zbytečně vletěl. Pravidla neznám, ale kdyby byl míč v hřišti, byla by to jasná penalta,“ myslí si kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

„Je pravda, že penalta byla přísná. Hlavní to viděl jinak, pomezní mu pomohl, ale v tom případě nechápu, proč mu neporadil i u té standardky, ze které jsme inkasovali gól. Měl to metr před sebou a prý to neviděl,“ kroutil hlavou Jelínek.

Bronislav Červenka byla tentokrát klidnější a spokojenější.

„Bod beru. Jsme za něj rádi,“ přiznává.

„První poločas byl vyrovnaný, šance měly oba týmy. Do vedení mohl jít soupeř i my,“ připomíná.

Po bezbrankovém poločase začaly góly padat až po změně stran. Hned v úvodu druhé půle poslal zlínskou rezervu do vedení Mlýnek.

„Inkasovaný gól ovlivnil naši hru. Zatímco klukům najednou ztěžkly nohy, mladí hráči ze Zlína byli aktivnější, lepší na balonu. My jsme se snažili dostat míč nahoru a tam něco vytvořit. Moc šancí jsme neměli, většinou jsme všechno řešili jinak,“ uvedl Červenka.

Mladí ševci dobře bránili a vyráželi k rychlým kontrům. Zápas mohl dvakrát rozhodnout Hrdlička. Poprvé mu střelu vytáhl gólman Dostál, který zlínskému záložníkovi lapil tutovku i po akci a přihrávce Mlýnka.

„Soupeř měl spoustu brejků. Kdyby je vyřešil na 2:0, už bychom se nezvedli,“ ví Červenka.

Zato Hanácká Slavia se dlouho nemohla k pořádnému zakončení dostat.

„Zápasy jsou vyrovnané. První gól vždycky ovlivní celou hru. Pokud bychom šli do vedení my, třeba bychom byli na koni. Takto jsme přečkali pár nebezpečných situací a v závěru udeřili,“ pravil kroměřížský trenér.

Třetí remízu hostům obstaral z trestňáku Fládr.

„Zahrál to fantasticky a Rakyho vykoupal,“ chválil svěřence Červenka.

Jeho tým tak v úvodu nové sezony remizoval potřetí za sebou. Zatím neprohrála ani zlínská rezerva, která za týden jede do Velkého Meziříčí. Hanácká Slavia doma hostí Hlučín.

MSFL, 3. kolo -

FC Fastav Zlín B – SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:1 (0:0)

Branky: 48. Martin Mlýnek – 88. Zdeněk Fládr

Rozhodčí: Ogrodník - Kostelník, Grečmal (Vacula)

Žluté karty: Tiahlo, Pančochář, Kovář (všichni Kroměříž)

Diváci: 290

Zlín B: Rakovan – Pafka, Kolář, Němeček, Slovák – M. Mlýnek (71. V. Mlýnek), Venený, Slaměna, Hrdlička (86. Uhřík), Nečas (91. Zahradník) – Chwaszcz (67. Strachoň). Trenér: Jelínek.

Kroměříž: Dostál - Matoušek, Zavadil, Tiahlo, Pančochář (78. Mustafić) – Machálek, Cupák, Plecitý (68. Fládr), Červenka (34. Votava, 60. Vyhlíd) – Kovář, Masař (60. Vasiljev). Trenér: Červenka.