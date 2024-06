„Konkurovat Baníku bylo nereálné, hlavně po podzimních odchodech. S nadsázkou to bereme, jako bychom skončili první. Navíc jsme před Třincem a Znojmem, oba tyto týmy mají úplně odlišné zázemí, skoro to jsou profíci,“ cení si Rojka „stříbrné příčky“.

Po podzimu jste se s B-týmy Baníku Ostrava a Karviné dělili o první příčku. Nebáli jste se jarního propadu?

V zimě nám odešli čtyři kluci, přesto jsem věřil své práci, že budeme nahoře. Jsem maximalista, z hráčů vždy chci vymáčknout všechno. Sice znovu bylo složité konkurovat, ani jednou jsme se však nedostali pod TOP 5! O něčem to svědčí.

Ševci i bez trenéra Hubáčka brali bod. Derby sledoval také odcházející Slončík

Byl podzimní mančaft silnější než ten jarní? Dá se to vůbec porovnat?

Jde to hodně těžko. Na podzim jsme na tom byli bodově lépe, hlavně jsme byli první. Skončili však Kiška, Gerža, Kašpárek a Dziuba, ten byl lídrem kabiny, točilo se to okolo něj. Kluci na jaře ukázali své kvality, neztratili se ani ve druhé lize. Teď po sezoně do Prostějova navíc na zkoušku odejde Kraken (kapitán týmu Martin Krakovčík – pozn. red). Už s námi nebude ani na poslední zápas s Třincem, potřebuje dovolenou, již 19. června jim začíná příprava.

Jaké jsou další plány na novou sezonu?

O dalších odchodech momentálně nevím, nějaké příchody se rýsují. Další sezona však každopádně bude ještě náročnější, musíme se tedy na to nachystat, složit kádr. Už v tom však mám zkušenosti, umím v tom chodit. (úsměv)

Zlínsko zastavilo šňůru Baníku, avšak prohrálo. Přesto je hodně blízko bedně!

Znamená to tedy, že ve Zlínsku zůstanete?

Něco proběhlo, konkrétní nabídka však nebyla, s díky jsem odmítl. Víc bych to navíc ani nechtěl ventilovat. V klubu normálně zůstávám. Kdyby přišla nabídka z vyšší soutěže, tak bych to možná zvažoval. Nemám však profi licenci, teprve půjdu na přijímačky. Chci se soustředit na další sezonu ve Zlínsku.

Sezonu uzavřete doma proti Třinci.

Sám toho mám plné kecky, přeci jen jedeme od ledna. Věřím, že se s fanoušky rozloučíme vítězstvím. Jsou skvělí, podporují nás, i když se nedaří. Jezdí s námi také ven.

Osobně zažíváte úspěch, váš bývalý klub z Přerova však spadl z divize.

Mrzí mě to. Je smutné, že takové velké město nebude mít divizi. Je to na zamyšlení. Odkud však odejdu, tam je pak potopa. (se smíchem) S Lutínem jsme v krajském přeboru zvítězili, postoupit však nechtěli, sezonu na to jsme skončili druzí. Pak se to tam rozpadlo.