Ve dvou jarních zápasech jste vstřelili pouze dvě branky. Je to hlavní problém?

Problémů je více, slabá ofenzíva k nim určitě patří. Jsme bezzubí, na šance i góly se napracujeme. Představovali bychom si lepší řešení jeden na jednoho, chodit si pro více faulů před šestnáctku, tedy to, co nás zdobilo v přípravě. Poráželi jsme v ní kvalitní týmy.

A dále?

Trápí nás také výkyvy hráčů. Někteří na Baníku předvedli solidní výkon, dneska vyhořeli. Není to optimální. Kluci tvrdě pracují, byli dobře nachystaní, motivovaní. Bylo vidět, že chtějí vyhrát. Musíte tomu ale dát nadstavbu. Chyběl nám rozdílový hráč.

Kvítkovice i podruhé na jaře prohrály. Nestačily na posílenou rezervu Baníku

Postrádáte takové hráče ve svém kádru?

Máme hráče, kteří jsou technicky vybaveni, kteří to umí dobře kopnout. Bohužel se nám například zranil Honza Kuběna, který jde na operaci. Měl velice dobrou přípravu, je to bojovník, zásoboval to centry. Rozdílovým hráčem je také Mates Blahuta. Kluky vidím každý den, věřím jim, že to zlomíme. Buď však některým zápas nevyjde, nebo jsou psychicky dole.

Je to tedy už o sebevědomí?

Máme mladé hráče, svoji roli to sehrát může. Po zápase jsem buď na mužstvo mohl půl hodiny mohl řvát, nebo mu ukázat chyby. Zvolil jsem druhou variantu, řvaním bych nic nevyřešil. Musíme zvednout hlavu vzhůru, nechci tady negativní atmosféru. Jde to zlomit jedním vítězství, víme, kde máme problémy. Do jarní části sezony jsme rozhodně vstoupili špatně, takto jsme si to nepředstavovali. Sezonu ale určitě nezahodíme.

Na lavičce se objevil Michal Guzík. V zimě jste se přitom nedomluvili a jaro zahájil v Hranicích…

Vzhledem k tomu, že jsme se nedohodli s Baníkem, tak odešel hrát do Hranic. V novém klubu nebyl spokojený se svoji pozicí, ozval se nám, jestli by nebyla možnost se vrátit. Kádr nemáme tak široký, máme i zraněné, tak jsme ho vzali. Původně jsme sami nevěděli, zda za nás ještě může hrát, zjišťovali jsme si to na svazu. Největší problém byl, zda nám to schválí jak Baník, jako jeho jmenový klub, tak Hranice. Oba kluby souhlasily.

Kvítkovice čítají absence, na první kolo možná pojede jen 13 hráčů. Co Zapalač?

Dobře to u vás zná, že?

Přesně tak, zná náš styl hry. Proti Frýdlantu dostal šanci ve druhém poločase. Počítám s ním. Na poslední chvíli k nám přišel i Radek Smékal z Hodonína, jedná se o hráče na hostování do konce sezony. Potřebovali jsme zkvalitnit mužstvo, mít vyšší konkurenci. A abychom měli více variant na střídání a protočení.

Na závěr ještě k vám. Obáváte se vzhledem k posledním výsledkům o svoji pozici?

Vím, jak to funguje, když se nedaří. Jste první na řadě. S případným odchodem jsem smířený. Nebojím se toho. Dokud ale trénuji, tak i nadále chci pracovat stejně, nechci uhnout ze systému, který jsme si nastavili v létě. Nechci to slepě dávat na útočníky, ale naopak jít přes rozehrávku, výstavbu hry.

Debatovali jste případně o vaší pozici?

Je brzy po zápase, tato porážka je čerstvá. Nikdo nechce říct, co by nešlo vzít zpět. Zítra si pojmenujeme situace, kde a proč se staly chyby. Pak uvidíme závěr, jestli budu pokračovat, nebo vedení klubu bude chtít změnu.

MSFL, 22. kolo

SK Kvítkovice – 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 0:1 (0:0)

Branka: 66. Kedroň

SK Kvítkovice: Kalina – Krakovčík, Němec (68. Buchta), Chovan (55. Guzik), Kiška, Rapavý (46. Smékal), Dziuba, Pernatskyi, Gerža, Russmann, Waclawik.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí: Polach – Kulhánek, Literák, Kedroň (87. Šafner), Dedek, Varadi, Staněk, Hajnoš, Hladík, Velička, Juříček.