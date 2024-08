„V našem týmu po vzájemné dohodě končí hlavní trenér A-týmu David Rojka,“ přinesl klub z Otrokovic zprávu krátce po dnešním odpoledni.

Rojka přišel do Zlínska v dubnu loňského roku, na postu hlavního trenéra nahradil Petra Zapalače. Mančaft vytáhl ze sestupových vod, mužstvo se bez problémů zachránilo.

V loňském ročníku byl po podzimu společně s Baníkem B a Karvinou B včele MSFL. Výsostní postavení neudržel, mužstvo však dovedl k historickému druhému místu.

„Davidovi jsem po utkání řekl, že něco asi nefunguje. Do druhého dne jsem si chtěl dát čas na rozmyšlenou, jak budeme pokračovat, nechtěl jsem to hodnotit s chladnou hlavou. Reagoval, že čekat nebude. Funkci položil, pak to sdělil hráčům v kabině. Už to nešlo vzít zpět,“ vysvětlil Deníku portovní manažer klubu Pavel Býma.

David Rojka mančaft naposledy trénoval ve středečním poháru MOL Cupu, ve kterém Zlínsko nečekaně padlo s divizním Frynštátem pod Radhoštěm na penalty.