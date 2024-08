Loni obsadili druhé místo v MSFL. Letos dvakrát doma jasně zvítězili 3:0, na půdě Zbrojovky Brno ve smolném duelu schytali výprask 0:4 . „Respektoval jsem to, byl to vážně zápas blbec. Dopustili jsme se mnoha individuálních chyb,“ vrací se k debaklu Býma, jenž sám možná v sobotu sestoupí na trenérskou lavici.

Konec David Rojky přišel jako blesk z čistého nebere. Jak a proč k němu došlo?

Včerejší MOL Cup byl pro nás momentálně priorita, s trochou nadsázky i důležitější než sobotní utkání v Uherském Brodě. Zdůraznil jsem, že Frenštát musíme porazit, David to ale úplně nebral. Z kabiny jsem měl info, že samozřejmě chce postoupit, ale případný konec ho tolik nebude mrzet. Nepřikládal tomu takovou váhu.

Nakonec jste překvapivě vypadli po pokutových kopech.

Pro nás to je malá sportovní tragédie. První poločas jsme prospali, upřímně jsem se za ten výkon styděl. Frenštát nás pak nakonec skutečně vyřadil. Ke vší úctě k soupeři, náš tým není skládaný na to, abychom vypadli s divizním týmem. Davidovi jsem po utkání řekl, že něco asi nefunguje. Do druhého dne jsem si chtěl dát čas na rozmyšlenou, jak budeme pokračovat, nechtěl jsem to hodnotit s chladnou hlavou. Reagoval, že čekat nebude. Funkci položil, pak to sdělil hráčům v kabině. Už to nešlo vzít zpět.

Proč jste na MOL Cupu tolik lpěli?

Důvod je jednoduchý – v případě postupu bychom mohli narazit na soupeře z vyšší ligy. Třeba Zlín. Věřím, že by přišlo i 2 000 lidí, výdělek ze vstupného by nám obrovsky pomohl. Máme to takto nastavené, stejně jako prodej hráčů.

David Rojka vytáhl Zlínsko k historickému druhému místu. Letos v MSFL bral dvě výhry ze tří zápasů. Průšvihem byl pouze výprask s rezervou Zbrojovky.

Zápas v Brně jsem respektoval, byl to vážně zápas blbec. Dopustili jsme se mnoha individuálních chyb. Se Zlínem B to bylo dobré, s Blanskem nám fantasticky vyšel první poločas. Druhý už byl málo. Po poháru to nakonec vyústilo, jak vyústilo. David se poté rozhodl takto. Na druhou stranu to chtělo nový impuls, uzrál čas na změnu. Z kabiny jsem navíc měl info, že to tolik nefunguje, že to není ideální. Výsledky samozřejmě měl, všechna čest. Byl tu rok a půl, za jeho práci mu děkujeme.

David Rojka, bývalý hlavní trenéra Zlínska:

„Po vzájemné dohodě jsem se rozhodl ukončit moje působení ve Zlínsku. V některých názorech na určité věci jsme se rozcházeli. Jsem si vědom svých kvalit a nechtěl jsem ustupovat ze zajetého způsobu, který mi vždy fungoval. Ale rozcházíme se v dobrém. Na čem jsme se domluvili, to vedení dodrželo. Dostal jsem šanci trénovat 3. ligu a za to jsem rád. Dosáhli jsme historického výsledku klubu v podobě 2. místa. Dále jsme posunuli některé kluky o soutěž výš a to mě hodně těšilo. Byla to taková odměna za moji odvedenou práci. Klubu přeji jen to dobré. Teď si asi chvíli odpočinu, protože trénuji snad už 8 let v kuse. Budu se dále vzdělávat a čekat na nějakou nabídku. Musí mi ale dávat smysl. Hlavně budu věnovat více času mojí rodině, která si to zaslouží!“

Co teď bude dále?

Rychle musím najít náhradu. Mám nějaké portfolio trenérů.

Na konci loňské sezony jste přiznal jednání s Lukášem Pazderou. Je tato varianta reálná?

Pazdy má rozdělanou práci na Vsetíně. Domluvili jsme se, že do toho nebudu zajíždět.

V úvahu připadá bývalý trenér Hranic Radek Malina nebo někdejší kouč Uherského Brodu Martin Onda.

S Radkem jsme byli v kontaktu. Z Vigantic je to ale pro něj daleko, navíc má vysoké finanční požadavky. A takový rozpočet nemáme. Martin Onda se chodí dívat na naše zápasy, to je nyní ale vše.

A další možnosti?

Oslovil jsem Pepu Webera, bohužel pro nás má jiné angažmá. Další možnosti bych si už s dovolením nechal pro sebe.

Kdo povede sobotní zápas v Uherském Brodě?

Pokud neseženu nového trenéra, tak možná sestoupím z vrchu na lavičku. I toto je varianta. Budoucnost asistentů budeme řešit během dneška. Záleží na novém trenérovi, jestli si ponechá současný realizační tým. Stejně to měl i David.

Zastavme se ještě u současného kádru. Přijde někdo do konce podzimu?

Přestupové okno končí ve druhé polovině září. Do té doby možná ještě nějaké přesuny budou, ať už směrem dovnitř, nebo ven. Záležet bude na novém trenérovi, ale také zraněních. Michal Galus má problémy s křížovými vazy, potíže v poslední době měli také Tomáš Weber a Simon Studený. U Filipa Jury to snad vypadá dobře.

Problémem je v současné době koncovka útočníků, že? Letní posily Jakub Rolinc i Martin Zbranek od začátku soutěžních zápasů čekají na gól.

Klukům věřím, oba mají kvalitu. Martin se po příchodu z divize musí sžít s novou soutěži, na vše má méně času. O Kubovi nepochybuju, je otázka času, kdy mu to tam začne padat. Skvěle dře, maká. Otočí se to k němu.