Sportovní manažer mančaftu z Otrokovic Pavel Býma netrpí pět zápasů bez vítězství. Pak je něco špatně. Adler nad touto otázkou ale příliš nepřemýšlí. „Takové je trenérské řemeslo. Zabývám se jen tím, co dokážu ovlivnit, tedy svoji práci. A to, jak se tým prezentuje. Vůbec si to nepřipouštím,“ říká na rovinu nedávný novic v kabině Zlínska.

Nedělní zápas ve Strání byl odložen. Jak jste to vnímal?

Je to logický krok, naprosto ho chápu. Zdraví hráčů je jednoznačně na prvním místě. Počasí neovlivníme, nedá se nic dělat.

A co se týče fotbalového hlediska?

To mě mrzí. Po dvou prohrách jsme si chtěli napravit reputaci a ve Strání být úspěšní. Hned v pátek navíc hostíme Kroměříž. Pokud ovšem chceme hrát ve vrchních patrech tabulky, nemůžeme se zaleknout. A to říkám s respektem a síle k soupeři.

Nyní si však po dvou prohrách můžete oddechnout, že?

Program teď pochopitelně bude trochu jiný. Deka na nás ale neleží, nejsme v psychické nepohodě. Zápasy s Uničovem i Karvinou B jsme herně zvládli velmi dobře. Pouze nám chybí góly, což už byl problém za Davida Rojky. Sráží nás to.

Co tedy s koncovkou?

Kluci jsou velmi šikovní, technicky i rychlostně výborní. Šance si vytváříme, předfinální fázi zvládáme solidně. Dostáváme se i do komfortních situací, góly by z nich měly padat. Už se Znojmem jsme měli vstřelit dvě tři branky navíc, s Uničovem to bylo stejné, zahodili jsme první velkou šanci. Kluci moc chtějí, pak jsou zbrklejší. Chybí klid. Finální třešinka na dortu v podobě gólu je hořká.

Před sezonou přišel kanonýr Jakub Rolinc. Proti Karviné B jste ho ke konci prvního poločasu střídali. Kvůli čemu?

Kuba utrpěl zranění – srazili se tam hlavami, má zlomený nos. Určitě nám bude chvíli chybět. Samozřejmě bych si přál, aby nastoupil už za týden, nedokážu to však teď predikovat. Je rád, že může dýchat. Musí se to uklidnit, spadnout otok. Každý na to reaguje jinak. Momentálně konzultujeme nějakou masku.

Klub v týdnu oznámil příchod Lukáše Raaba z Líšně.

Je to právě i reakce na zranění Kuby. I kdyby byl hned připravený, jsem přesvědčený, že Lukáše dokážeme využít.

V létě se novou posilou stal divizní střelec Martin Zbranek. Jak to vypadá s jeho situací?

Proti Karviné hrál 55 minut, upřímně jsem od něj čekal více. Kromě jedné situace se moc neprosadil. Není to úplně podle představ. Martin je určitě šikovný fotbalista, má předpoklady, před sebou zajímavou budoucnost. Potřebuje však hodně zabrat, nabrat sílu, mít lepší práci bez míče. Třetí liga je totiž velmi důrazná, agresivní.

S produktivitou se trápí také Rolinc. Od začátku sezony vstřelil jen dva soutěžní góly.

Kuba je extrémně pracovitý, dokáže se srazit, nabourat hráče. Získává míče pro druhou vlnu. Takový hráč je hodně platný i bez čísel, produktivity. Zároveň také důležitý do kabiny.

Do týmu se nedávno vrátili bývalý kapitán Tomáš Dekleva. Dorazil také mladý útočník Emilijan Mirosavič.

Tomáš měl zájem se vrátit. Je to velká osobnost, mentálně vypadá velmi dobře. Ve Strání poslední zápasy kvůli zdravotním problémům neodehrál. Ještě potřebuje dotrénovat. Uvidíme, v jaké roli s námi tady bude, jestli ho vůbec využijeme. Může být hráč základní sestavy, ale i moji pravou rukou. Zároveň mu nesmíme ublížit. Když by nehrál a neměl pozici, tak musíme přemýšlet tak, aby v zimě mohl kam odejít. Emilijan je mladý kluk, na základní sestavu to zatím nevypadá.

Je to konečný výčet posil?

Chtěli bychom přivést ještě jednoho hráče, i kvůli počtu. Ideálně někoho na kraj. Soutěž je docela dlouhá, 18členná, náročná po fyzické i psychické stránce. Kluky je potřeba protočit, nechat odpočinout. Můžou nastat zranění a další případy. Měl by se vrátit Dano, který nedávno odjel do Paříže k porodu. Na Kroměříž by měl být k dispozici.

U týmu jste tři týdny. Jak zatím proběhly?

Dvakrát jsme prohráli, spokojený být nemůžu. Kvůli výsledkům to moc příjemné není. Líbí se mi však, jak vypadá kabina, hráči jsou pracovití, šikovní, nedá se jim nic vyčíst. Z minulosti jsou dobře nastaveni. Hráče to baví. Angažmá je pro mě dobré, třetí liga je zajímavá. Trénoval jsem zde, úroveň chápu.