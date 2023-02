Až do loňského léta působil na Vršavě, hájil barvy Zlína. Když před dvěma lety debutoval v české nejvyšší soutěži při zápase s pražskou Slavií, vypadalo všechno hezky.

Jenže ševci tehdy prohráli 2:6 a Slovák, kterému zápasu příliš nevyšel, další šanci mezi tuzemskou elitou nedostal.

Nastupoval pouze ve třetí lize, i proto se rozhodl pro změnu, odchod na Slovensko.

„S agentem jsme se shodli na tom, že je na čase se posunout zase dál,“ říká.

O víkendu se ale vrátil na rodnou Moravou. Coby hráč Púchova absolvoval přípravný duel proti Kvítkovicím, které hosté ze Slovenska na umělé trávě Baťova zdolali 1:0.

„Utkání určitě splnilo svůj účel. Bylo v něm hodně soubojů, ale i fotbalovosti. Jen mě mrzí, že jsme neproměnili některé vyložené šance,“ posteskl si jednadvacetiletý obránce.

Duel proti účastníkovi MSFL nijak prestižně nebral, byť v minulosti proti Kvítkovicím odehrál několik soutěžních zápasů.

Ani přípravný duel si ale nenechala ujít rodina či kamarádi. „Využili toho, že jsem hrál blízko,“ poznamenal mladík.

V Púchově patří mezi trojici českých fotbalistů, jinak žádní další zahraniční hráči v klubu nejsou. Mužstvo tvoří převážně Slováci, hlavně odchovanci Žiliny a Trenčína. „Trénuje nás Vladimír Cifranič. Má zkušenosti z ligy a chce hrát moderní fotbal. Jsem s ním spokojený,“ říká zlínský odchovanec.

Zázemí klubu je na druhou ligu adekvátní. „Troufám si říct, že nám nic nechybí,“ pronesl.

Se třemi spoluhráči bydlí na hotelu. Jelikož v Baťově městě studuje vysokou školu, občas pendluje mezi oběma městy. „Ale dá se to stíhat,“ tvrdí.

Buchta se nabídl Kvítkovicím. Zlínský mladík uspěl, teď se chce porvat o základ

Spokojený je i po fotbalové stránce. Druhá slovenská liga je třeba v porovnání s MSFL pohlednější. „U nás je víc soubojů, kdežto tady mi přijde, že je to rychlejší a více technicky zaměřené. Týmy jsou fotbalovější,“ hodnotí.

A taky hodně vyrovnané. Púchov je po podzimní části až jedenáctý, na jaře tak bude odrážet útoky soupeřů ze spodku tabulky, aby se vyhnul bojům o záchranu a měl ve zbytku sezony klid.

„S postavením spokojení nejsme. Naše ambice jsou vyšší,“ přiznává. „Máme sice poměrně mladé mužstvo, ale kvalita mu určitě nechybí. Herně to od nás nebývá špatné, ale chybí tomu body,“ ví dobře.

Podobně mluví i ševci. Slovák mateřskému klubu na dálku fandí, doufá v ligovou záchranu.

„Jarní část bývá ve Zlíně velice hektická, ale věřím, že to stejně jako vždycky nějak zvládnou. Radši si sestup nechci ani představovat,“ říká.

Přitom pád do druhé ligy by otevřel cestu do sestavy i kádru dalším mladším hráčům, odchovancům. S tím ale Slovák nekalkuluje, byť by si za Zlína zase rád zahrál.

„Nebudu tajit, že mým cílem je určitě se vrátit do Česka. V Púchově získávám potřebné zkušenosti a jsem mu za tuto šanci vděčný. Návratu do Zlína se vůbec nebráním a ani ho nevylučuji,“ dodává.