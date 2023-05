Fotbalistům Zlína B to nyní nejde. Svěřenci trenéra Jana Jelínka v MSFL prohráli potřetí za sebou a dál se musí ohlížet za sebe. Mladí ševci v pátek neuspěli na hřišti Velkého Meziříčí, pod nejvyšším dálničním mostem v republice prohráli 1:3 a v neúplné tabulce klesli za Kvítkovice na desáté místo. Čestný úspěch hostů za rozhodnutého stavu zaznamenal střídající Trtek.

Fotbalové utkání MSFL mezi FC Velké Meziříčí a FC Trinity Zlín B. (archiv) | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Jsem obrovsky zklamaný. Z naší hry zmizela lehkost z úvodu jara. Kluci neplní to, co si řekneme a na co připravujeme, což mi dělá starosti. Soupeř nás porazil jednoduchým a účelným stylem fotbalu. Domácí si od začátku šli více za vítězstvím než my, předčili nás kvalitou a důrazem v obou šestnáctkách,“ prohlásil trenér béčka Zlína Jan Jelínek.

„Ve druhém poločase jsme sice zlepšili náš výkon, ale na konci se nám jenom povedlo výsledek kosmeticky upravit. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ uznal.

Přitom juniorka ševců měla první větší příležitost v zápase, kterou ale Švach neproměnil. Pak už se prosadili domácí. Nejprve po rohovém kopu skóroval Plichta, potom využil nedorozumění Slezáka s Jurou při centru do vápna zakončující Šuta, který se trefil do šibenice.

„První poločas byl z naší strany velice slabý. V podstatě jsme si nic nevytvořili, nepohlídali jsme si standardní situaci a druhý gól jsme domácím doslova nabídli,“ štve Jelínka.

Zlín hraje v Pardubicích o naději. Výhra přinese soupeři minimálně baráž

Zlíňané se utkání nezabalili a ve druhém poločase víc drželi míč na svých kopačkách, ale chytře hrající domácí jim toho příliš nedovolili.

„Do druhé půle jsme chtěli nastoupit mnohem aktivněji a počínat si v obou šestnáctkách mnohem důrazněji, jenomže hned z první střely na bránu jsme po pauze inkasovali a bylo po zápase,“ konstatoval zlínský kouč.

Jediný gól ševců vstřelil až v 88. minutě střídající Trtek.

„Soupeř byl vysoce efektivní. V první půli vystřelil třikrát, z toho dvakrát gólově. A když mu vyšla hned první střela po změně stran, mohl se zatáhnout a hrát to, co potřeboval. Přineslo mu to ovoce. Naopak my jsme si počínali před vápnem domácích hodně bezradně, netrefovali jsme centry a neprosazovali jsme se ani individuálně. Přijde mi, že jsme se zase vrátili k dorosteneckému fotbalu, což je v této soutěži nepřípustné. S takovými výkony uspět nemůžeme,“ ví dobře Jelínek.

Jeho tým má nyní před sebou těžký anglický týden. Ve středu se představí v Hranicích, za týden doma hostí v derby Kvítkovice.

MSFL, předehrávka 29. kolo -

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ – FC TRINITY ZLÍN B 3:1 (2:0)

Branky: 18. Plichta, 35. Šuta, 49. Puža – 88. Trtek. Rozhodčí: Vejtasa - Ehrenberger, Řezníček (Peřinka). Žluté karty: Lancman, Franěk – Hartman. Diváci: 280.

Velké Meziříčí: Lancman – Hron, Puža, Bouček (64. Partl), Dolejš, Šuta, Franěk (78. Havlík), Plichta, Mirek Malata (64. Mucha), Mrňa, Sysel (83. Marek Malata).

Zlín B: Slezák – Hartman (46. Červinka), Němeček, Jura, Číž - V. Mlýnek (72. Polášek), Kulíšek, Bužek, Švach (81. Trtek), M. Mlýnek – Silný. Trenér: Jelínek.