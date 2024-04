V neděli 6. dubna začíná jarní část v Moravskoslezské fotbalové lize žen. Družstvo FC Zlín ve zbývajících zápasech zaútočí na prvenstvím v soutěži.

V neděli 6. dubna začíná jarní část v Moravskoslezské fotbalové lize žen. Družstvo FC Zlín ve zbývajících zápasech zaútočí na prvenstvím v soutěži. | Foto: Pavel Sklenář

„Zimní příprava začala v areálu Vlastimila Marečka v pondělí 8. ledna. První týden ale ovlivnilo nepříznivé počasí. Od 15. ledna už družstvo trénovalo naplno třikrát týdně vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Zpočátku se hráčky zaměřovaly na nabírání fyzické kondice. Od 7. do 10. března se tým žen společně s dorostenkami zúčastnil soustředění v Uherském Brodě. Hráčky byly ubytované v penzionu Lapač u stadionu s umělým povrchem. Ženy i dorostenky absolvovaly na Slovácku celkem 6 tréninkových jednotek. Soustředění zakončil vzájemný modelový zápas na 2 x 30 minut, ve kterém ženy porazily dorostenky 3:0. Dva góly vstřelila Lucie Martáková a jeden přidala Barbora Marholtová,“ informuje vedoucí zlínského družstva Pavel Sklenář.

Zlín v zimním období odehrál spoustu přípravných utkání. To první už 17. ledna, kdy doma na Vršavě podlehl dorostenkám 1. FC Slovácko 1:3. Branku domácích vstřelila Gajdošíková. 28. ledna Zlín prohrál na Slovensku s kombinovaným celkem žen a dorostenek prvoligové Myjavy 1:5. O jediný gól žlutomodrých fotbalistek se postarala Dorotovičová.

„3. února jsme opět na Slovensku hráli v Bánovcích nad Bebravou další utkání s prvoligovým slovenským týmem, kde jsme po dvou trefách Venduly Machů a brankách Lucie Martákové a Barbory Marholtové porazili Topolčany 4:1. Na Slovensku jsme odehráli ještě jeden zápas. Na hlavním stadionu v Trenčíně jsme s domácími prvoligovými ženami prohráli 2:6. Góly v tomto střetnutí zaznamenaly Dorotovičová a Marholtová. A 17. února jsme podlehli dorostenkám Lokomotivy Brno doplněným fotbalistkami z prvoligového týmu Lokomotivy 2:8 po katastrofálních posledních 10 minutách, kdy nám Brňanky daly čtyři branky. Ty naše vstřelily Ludmila Vaculová a Barbora Marholtová,“ prozradil Sklenář.

„V přípravných soubojích jsme se zaměřili na duely se silnými soupeřkami. Bohužel další dva zápasy jsme museli odvolat kvůli velkému počtu nemocných a zraněných hráček. A to lednové domácí střetnutí s dorostenkami Lokomotivy Brno a 17. března utkání s druholigovou Líšní. A další dva březnové přípravné zápasy odvolali divizní soupeři. Proto generálku na mistrovské souboje v Moravskoslezské lize žen obstará modelový zápas našich žen a dorostenek v rámci tréninku,“ informuje dále Sklenář.

Zajímavostí a zpestřením v zimní přípravě byla účast trenéra Jozefa Šišjaka, loňského asistenta Pavla Vrby u prvoligového áčka FC Zlín. Šišjak studuje trenérskou licenci A UEFA a v rámci studia si vyzkoušel vedení 2 tréninků žen (jednoho v rámci soustředění) a při pracovním zaneprázdnění hlavní trenérské dvojice odkoučoval také přípravné utkání v Trenčíně.

V zimě ale Zlín přišel o velkou oporu.

„Nejlepší kanonýrka ženské Moravskoslezské ligy Sára Illéšová přestoupila do Sigmy Olomouc. Na hostování do konce sezony do

Uherského Brodu odešla Tereza Štichová a v Tečovicích bude hostovat brankářka Eliška Zelinková. Dlouhodobé zdravotní problémy má kapitánka Ema Rozsypalová. Naopak na hostování z Baníku Ostrava k nám přišla rodačka ze Slavičína, záložnice Ludmila Vaculová, která studuje na Fakultě logistiky a krizového řešení na Univerzitě Tomáše Bati v Uherském Hradišti,“ vypočetl změny Pavel Sklenář.

Na jaře chce zlínské družstvo hrát útočný líbivý fotbal založený na kombinaci.

„Za tímto účelem zkoušíme nové rozestavení. Bude ovšem těžké nahradit kanonýrku Sýru Illéšovou. O góly se bude muset postarat víc hráček,“ uvědomuje si trenérka Pavla Červenková.

Prvním jarním soupeřem Zlína bude Uherský Brod. Utkání se bude hrát v sobotu 6. dubna v Havřicích od 10 hodin. Zlínský tým v něm bude postrádat Terezu Dorotovičovou, která má nohu v dlaze.

„Duel chceme vyhrát. Ale půjdeme do něho s respektem. Na podzim jsme sice uherskobrodské družstvo třikrát porazili, ale slovácký celek se v průběhu soutěže pořád zlepšoval. Navíc ho v zimním období posílily dvě dorostenky z 1. FC Slovácka. V derby proto bude důležité, kdo v něm vstřelí první gól,“ věří trenérka Pavla Červenková, že si Zlín z Havřic odveze tři body.

SOUPISKA ŽEN FC ZLÍN PRO JÁRNÍ ČÁST SEZONY 2023 – 2024:

Brankářka: Jana Batoušková

Obránkyně: Lucie Hrubá, Eva Vyvlečková, Natalie Možíšová, Gabriela Kalandrová, Lucie Martáková, Šárka Zichová.

Záložnce: Ema Rozsypalová, Barbora Marholtová, Ludmila Vaculová, Drahoslava Hájková, Bára Čípová, Eliška Martináková, Amálie Románková, Vendula Machů.

Útočnice: Magdalena Žalková, Tereza Bartlová, Tereza Dorotovičová.

JARNÍ LOS MORAVSKOSLEZSKÉ FOTBALOVÉ LIGY ŽEN 2023 – 2024:

12. kolo: sobota 6. dubna: Uherský Brod – FC Zlín (10.00, hřiště Havřice).

13. kolo: neděle 14. dubna: FC Zlín – Olomouc (15.30, umělá tráva Vršava).

14. kolo: sobota 20. dubna: Prostějov – FC Zlín (15.00, hřiště Olympijská ulice).

15. kolo: FC Zlín volný los.

16. kolo: neděle 5. května: Vyškov – FC Zlín (15.00, hřiště ve Sportovním areálu).

17. kolo: neděle 12. května: FC Zlín – Uherský Brod (15.30, umělá tráva Vršava).

18. kolo: sobota 18. května: Olomouc – FC Zlín (11.00, hřiště Těšetice).

19. kolo: neděle 26. května: FC Zlín – Prostějov (15.30, umělá tráva Vršava).

20. kolo: FC Zlín volný los.

Dohrávka 11. kola: neděle 9. června: FC Zlín – Vyškov (14.00, umělá tráva Vršava).

TABULKA MORAVSKOSLEZSKÉ FOTBALOVÉ LIGY ŽEN 2023 - 2024 (po podzimní části soutěže):

1. FC Zlín 7 1 0 53:8 22

2. Prostějov 6 0 2 36:20 18

3. Olomouc Sigma 3 1 4 17:14 10

4. Uherský Brod 3 0 5 23:29 9

5. Vyškov 0 0 8 5:63 0