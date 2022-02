Mužstvo Viktorie na začátku ledna po konci hlavního trenéra Romana Matějky převzal Jan Žižka. 39letý kouč si sebou přivedl Tomáše Žáčika, hrajícím asistentem měl být Petr Zapalač. Borec se zkušenostmi z české nejvyšší soutěže však už nyní bude převážně holdovat trenérské štaci. „Petr se z Opavy stěhuje do Kroměříže, v klubu zaujme pozici profi trenéra. Kromě asistenta u „A-týmu“ bude mít na starosti také mládež, zdejším mladým začínajícím koučům má co nabídnout,“ věří Jan Ševčík, dnes už bývalý předseda Otrokovic.

Zkušený fotbalový funkcionář v klubu zůstává, do konce března bude mít pod palcem řešení širokého okruhu záležitostí, včetně podepisování smluv. Od začátku dubna bude mít pouze na starosti styk s FAČR. „Ve fotbale jsem nasbíral řadu zkušenosti. Nikdy to není ideální, bude trvat dva tři roky, než se to dostane do relativních pořádků,“ přiblížil Ševčík, ve Viktorii působící téměř čtyřicet let.

Teď se kromě nového trenérského štábu v Otrokovicích potkává s novou strukturou klubu. „Prvního ledna se novým sportovním ředitelem stal Pavel Býma. Druhého března by na valné hromadě měl být řádně zvolený nový majitel klubu Tomáš Macek,“ poodkryl Jan Ševčík.

Nové vedení klubu má s Otrokovicemi velké plány, v prvotní řadě je však pochopitelně záchrana v MSFL. Druhá vlna by měla patřit do kategorie budovatelských. „Rádi by pozvedli zdejší mládež, zřídili sportovní akademii. Už teď však majitelé investovali do rekonstrukce ubytovny, navíc připravují opravu kanalizačních věcí v prvním patře. Rekonstrukce by měla vyjít na více než dvacet milionů korun.“

Otrokovice po neúspěšném podzimu, po kterém na předposlední místo třetí nejvyšší soutěže ztrácí šest, výrazně změnily kádr. Mužstvo mimo jiné opustili kapitán Adam Jasenský, Martin Schlehr nebo Josef Pančochář (všichni Hranice) nebo Adam Bahounek, Tomáš Mlýnek (oba Vsetín). Tým naopak posílilo pět zahraničních akvizic, včetně jednoho ruského a jednoho ukrajinského hráče. „Kluci z Východu mají zájem se porvat o dres, chtějí něco dokázat, aby poté mohli přejít do lepší soutěže. Navíc ani nejsou drazí. Naší mládeži je to v podstatě jedno, stačí jim být průměrní,“ říká nevesele bývalý předseda otrokovického klubu.

Viktoria by podle zdrojů Deníku v blízké době mohla i změnit název, ze kterého by zmizely „Otrokovice.“ Jan Ševčík však toto téma komentovat nechtěl.