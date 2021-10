Jeden ze čtyř synů účastníka Ligy mistrů se v zápase 11. kole blýskl vyrovnávacím gólem, navíc po faulu na něj byl už v první půli vyloučen hostující záložník Grygar.

„Jsem hrozně rád, že mi dal trenér důvěru. Myslím si, že se mi zápas povedl. Byly tam sice nějaké ztráty, ale ty časem odstraním. Příště to bude ještě lepší,“ věří šikovní fotbalista.

I když patří do kádru ligového mužstva, v letošní sezoně chodil hlavně s béčkem. Do zápasů v MSFL naskakoval ale jenom jako náhradník, v základní sestavě se poprvé objevil až v pátek, kdy nastoupil ve středu zálohy a svým výkonem rozhodně nezklamal.

„Měl jsem postcovidový syndrom. Dlouho jsem doháněl tréninkové manko. Nečekal jsem, že zrovna proti Olomouci dostanu šanci,“ přiznává.

Jan Hellebrand patří mezi velké talenty zlínského fotbalu. V kariéře jej ale provází neuvěřitelná smůla, často laboruje se zraněním.

Před dvěma lety si natrhl zadní stehenní sval, kvůli kterému vynechal skoro tři měsíce. Pak nehrál kvůli hematomu a loni v dubnu, kdy byla FORTUNA:LIGA dočasně přerušená, si při běhání zlomil zánártní kůstku a musel na po operaci!

Letos zase dvakrát „chytil“ covid, takže byl dlouho bez fotbalu i zápasu. Do herní pohody se vrací pomalu. „Jsem rád, že jsem se do toho konečně dostal. Teď už to bude jenom lepší,“ doufá.

Proti béčku Olomouci odehrál pětasedmdesát minut, pak musel střídat. „Chytal jsem křeče,“ přiznává.

Hektický závěr sledoval už ze střídačky. Nakonec byl rád, že ševci urvali v poslední minutě alespoň bod. „Nakonec to dopadlo dobře,“ usmívá se.

První půle ale nebyla ze stranu Zlína úplně povedená. „Nezačali jsme nejlíp. Soupeř nás přehrával, dostal se do vedení ze zbytečné penalty, která ale byla odpískána správně. Zápas hodně změnila až červená karta. Po ní jsme začali hrát lépe,“ míní.

Fastav dokázal přesilovku využít, v 54. minutě srovnal umístěnou střelou k tyči právě Hellebrand.

Fotbalisté Zlína B (žluté dresy) se v páteční předehrávce 11. kola MSFL utkali s rezervou Sigmy Olomouc.Zdroj: Jan Zahnaš

„Panter (Martin Nečas - pozn. red.) to skvěle navedl a dal po sebe. Já jsem měl hodně času, takže jsem se díval na obě strany. Nakonec jsem to dal doprava, což gólman nečekal,“ popsal vyrovnávací trefu šťastný střelec.

Domácí tým se tlačil proti oslabenému soupeři dál do zakončení, po jedné chybě v defenzivě ale inkasoval druhý gól. „Bohužel jsme to nezvládli otočit výsledek a dostali nešťastný gól,“ povzdechl si mladý záložník.

V divokém závěru zlínští fotbalisté nejprve přečkali pokutový kop, který hostující Spáčil neproměnil, a v poslední minutě skóre srovnali. Z penalty se trefil Bobčík.

Domácí remízu 2:2 nakonec brali. „Myslím, že pro diváky to byl koukatelný fotbal. Některé zápasy ve třetí lize nejsou tak atraktivní, tento patřil k tě lepším,“ je přesvědčený.

Páteční zápas se hrál na Letné. Hellebrandovi v hledišti nefandili jenom dědeček, ale i maminka a také starší bratr Patrik. Záložník Českých Budějovic využil volna a na víkend dorazil do Baťova města. „Nic v plánu nemáme, ale asi zajdeme někam na večeři,“ uvedl.

I když i ševci byli bez fotbalu, Jan Hellebrand rozhodně nezahálel. „V sobotu si dám volno, ale v neděli půjdu běhat, protože v pondělí bych to pak měl hodně těžké,“ dodal závěrem.