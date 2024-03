Na generálku si mančaft z Otrokovic vzal šestý tým ze „své“ třetí nejvyšší soutěže. Proti Hlučínu se naposledy střetl v polovině listopadu, kdy zvítězil 1:0 . V sobotu to byla jiná jízda. „Vyšlo nám to dobře,“ culí se Rojka.

„Spokojeni jsme jak s výsledkem, tak i předvedenou hrou. Kluci mě příjemně překvapili, s šesti góly jsem nepočítal. Po dvou prohrách jsme zvítězili, dobře jsme se naladili. Zápas ukázal, že máme sílu, můžeme být ve větším klidu. Zajíci se ale začnou počítat až v neděli, kdy začínáme se Startem Brno. Nečeká nás nic jednoduchého, dobře posílil,“ tuší těžký duel David Rojka, jehož svěřenci v „domácím“ utkání vyběhnou v neděli od 11 hodin. Vinou rekonstrukce a špatného terénu na místním hřišti nastoupí v Lutíně.

Hattrickem v generálce se zaskvěl nový útočník Veljko Jovanovič.

S týmem se už malinko sžil. Vypadal velmi dobře, hrál nadstandardně. Hodně nám pomůže v mezihře, vzhledem ke své výšce je na tom skvěle i pohybově. Doufám, že si formu přenese do mistráků. Jde vidět, že mu kluci dost věří. Na tréninku pracuje výborně, je to super kluk do kabiny. Sám se chce posunout výše, potenciál má. Bude to velká posila.

Dokáže plnohodnotně nahradit Davida Kašpárka, který odešel do Baníku Ostrava?

Ukáže to až sezona. Určitě však má nespornou kvalitu. Jeho góly proti Hlučínu nebyly náhodné, dva si de facto vypracoval sám, nečekal na žádnou dorážku. Mančaft na něj bude hodně spoléhat, je tam předpoklad, že vstřelí hodně gólů. Řekl bych, že je ještě gólovější než Kašpec.

Jovanovič byl jednou ze zimních posil. Kádr už zůstane pohromadě?

Už je uzavřený, jedině že by přišla topovka. Hráči, kteří nastoupili do generálky, zůstanou. Plus Pecuch, který je zraněný. Snad však brzy bude v pořádku. V této chvíli máme 16 hráčů do pole a dva brankáře. Naposledy přišel Fabrice Sami z Prostějova, stejně jako Dano je rodák z Pobřeží Slonoviny. Proti Hlučínu odehrál druhý poločas, určitě nám pomůže. Je to naše poslední posila, půjčená na hostování.

Loni divize, teď Baník Ostrava! Kašpárek o trenéru Rojkovi, nabídkách i odchodu

Máte dost zahraničních hráčů…

Je jich tu pět – dva jsou právě z Pobřeží Slonoviny, dva ze Srbska a Perňa (Olexander Pernatskyi) z Ukrajiny. Hodně věcí si kreslíme, klukům ukazuji, co po nich chci, rukopis je jasně daný. Když něco potřebuju, kluci přeloží, má angličtina ještě není úplně topová. Jako handicap to ale nevidím.

Angličtinu ještě musíte vypilovat?

Malinko zapracovat na tom musím, v dnešní době se bez ní neobejdete. Na podzim navíc půjdu na profi přijímačky, je tam právě i trénink v cizím jazyce. Hlásím se podruhé, snad to vyjde, je složité se tam dostat. Bez toho se dál nepohnu. A dělat to na výjimku bych nechtěl, to pro mě postrádá smysl.

Zpátky ke Zlínsku. Už máte jasno o brankářské jedničce?

Klukům jsem to už řekl, jedničkou zůstává Kali (Marek Kalina), dvojkou Pepa (Josef Andres). Kali odchytal celý podzim, měl konstantní výkonnost. Po třech kolech se to ale může změnit, na brankáře jsem trochu pes. (úsměv)

Velký zvrat a nakonec odchod! Opora Zlínska míří do Baníku Ostrava

A základní jedenáctka?

Už se to vykrystalizovalo, v hlavě mám ještě jeden otazník. Mančaft je fyzicky nachystaný, herně se to už blíží určité kvalitě. Soupeři budou hrát hodně z bloku, bude na nás, jak se dopředu prosadíme. Nevěřím tomu, že si to s námi rozdají na férovku.

Po podzimu máte stejně bodů jako B-týmy Baníku Ostrava a Karviné. Jaké jsou cíle do jara?

Chceme být úspěšní, vyhrát MSFL. Bude to ovšem extrémně složité. Odešli nám čtyři hráči, třetina základní sestavy. Noví kluci však dobře zapadli, kvalitně jsme potrénovali. Ostatní mančafty posílily, hlavně Baník. Bude to největší aspirant na postup. Chceme ho potrápit a znepříjemnit mu to. Bude důležitý začátek jara, Baník má těžký los, my středně těžký. Hlavně, ať se nám vyhýbají zranění.