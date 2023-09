„Bod s takto kvalitním soupeřem bereme, protože Třinec půjde v tabulce ještě nahoru a popere se o návrat do druhé ligy, od obou týmů jsem ale čekal daleko lepší fotbal. Celkově to bylo takové utahané. Hra byla hodně rozkouskovaná, zápas neměl moc velké tempo. Ani moc šancí k vidění nebylo,“ přiznává Hubáček.

Zlínská legenda vedla mladé ševce z pozice hlavního kouče, protože Jan Jelínek si premiérově plnil povinnosti u reprezentační osmnáctky. Někdejšímu bekovi Slavie proti Třinci pomáhal i Aleš Hellebrand.

„S Honzou jsme ale situaci i sestavu konzultovali po telefonu. Vzhledem k blížícímu se konci přestupního termínu to však pro nás bylo celkem hektické. Mohlo se stát cokoliv a nakonec nám ze sestavy vypadl Jan Hellebrand, který se těsně před utkáním dohodl na smlouvě v Brně, takže jsme sestavu stavěli víceméně za pochodu,“ líčí Hubáček.

Béčko Zlína si proti Slezanům vypomohli i hráči z ligového kádru. V základní sestavě kromě tradičních mladíků byli také Černín, Bartošák a Kovinić.

Ševci měli dobrý vstup do utkání a v 17. minutě šli do vedení. Bartošák dlouhým pasem za hostující obranu vysunul Poláška a ten přehodil vyběhnutého gólmana Fabisze. „Bohužel po vedoucí brance jsme přestali hrát a vypadli z rytmu. A i když jsme měli výškovou převahu, paradoxně jsme po dvou hlavičkách inkasovali. Bylo to divné,“ kroutil hlavou Hubáček.

Zlín pouští dalšího odchovance. Hellebrand přestoupil do Zbrojovky Brno

Ve 23. minutě srovnal Lukáš Holík. Někdejší hráč Zlína chytře hlavou přizvedl střílený centr a překonal Bachůrka.

Zkušený fotbalista pak těsně před přestávkou završil obrat, když se znovu prosadil hlavou, tentokrát po centru z pravé strany. „Pro mě je to neuvěřitelné,“ nechápal Hubáček. „Lukáš byl jediný hráč Třince v naší šestnáctce, přesto se prosadil. Navíc nám dal oba góly hlavou,“ přidal udiveně.

Jinak se diváci na Letné spíše nudili, brankáři moc práce neměli. „Spíš to byl boj ve středu hřiště,“ poznamenal Hubáček.

Domácí hru oživili až náhradníci. Byl to právě střídající Fojtů, který v 85. minutě srovnal na 2:2. Stejný hráč pak mohl výsledek ještě otočit, ale ve výhodné pozici se neodhodlal ke střele.

„Remíza je zasloužená,“ míní zlínský trenér.

Mladí ševci ale úplně spokojení nebyli. „Po třech remízách jsme chtěli konečně získat doma všechny body, což se znám nepovedlo. Snad uspějeme ve středu doma s Bohunicemi,“ přeje si kapitán zlínské juniorky Patrik Kulíšek.

Se svými parťáky to neměl příliš jednoduché. „Třinec má podobný tým jako v minulé sezoně, kdy hrál druhou ligu, takže má zkušený tým. My jsme do zápasu vstoupili dobře a šli do vedení. Za pár minut jsme ale inkasovali ze standardky gól na 1:1 a vypadli ze hry. Třinec na konci poločasu skóre otočil,“ hodnotí.

„Ve druhém poločase jsme měli více ze hry, ale nevytvářeli jsme si žádné šance. Naštěstí ke konci zápasu jsme stav utkání alespoň srovnali,“ dodal Kulíšek.

Fotbalisty Zlína B čekají v týdnu dva zápasy. Ve středu vyzvou na Vršavě nováčka z Bohunic, příští sobotu se na hřišti v Čeladné postaví Frýdlantu nad Ostravicí.

MSFL, 6. kolo

FC ZLÍN B – FK TŘINEC 2:2 (1:2)

Branky: 17. Polášek, 85. Fojtů – 23. a 44. Holík. Rozhodčí: Budovič – Drozdy, Slováček (Prokop). Žluté karty: Hartman, Černín –Holík, Machuča. Diváci: 225.

Zlín B: Bachůrek – Jura, Slovák, Bobčík, Černín, Bartošák (73. Fojtů), Kovinić (46. Červinka), Hartman (46. Mlýnek), Švach (73. Ovesný), Polášek, Kulíšek (90. Slouk). Trenér: Hubáček.