„Mluvilo se o tom, ale ani nevím, jestli to bylo ve hře,“ říká v klidu šestadvacetiletý záložník. „Nijak mě to nemrzí. Já mám rozehranou sezonu v Kroměříži, na který se soustředím. Co bude dál, neřeším,“ tvrdí.

Odchovance Baťova v minulé sezoně provázela smůla. Nejprve si natrhl zadní stehenní sval, po návratu při zápase v Jihlavě špatně došlápl a zpřetrhal si vazy v kotníku.

Mimo byl tři měsíce, nyní už je zase zpátky na hřišti a pomáhá Hanácké Slavii.

„Teď už všechno drží. Cítím se dobře,“ uvedl Houser.

Po dlouhé pauze se rychle adaptoval, zvykl na zápřah. Hlavně v posledním týdnu toho měl dost. V Rosicích absolvoval celý zápas, v poháru proti Baníku zvládl i s prodloužením 120 minut, nestřídal ani v neděli proti Slovácku B.

„Sice jsem byl na začátku ztuhlejší, ale pak jsem se rozběhal. Nechci se na nic vymlouvat. Cítím se dobře,“ prohlásil.

Hanáci nyní bolest i únavu vstřebávají daleko lépe. Od začátku sezony pouze vyhrávají, v tabulce MSFL se drží na prvním místě. Daří se jim.

„Sezona je výborně rozjetá,“ pochvaluje si bývalý hráč Jablonce. „Musíme jít ale postupně a soustředit se na každý zápas. Musíme dál vyhrávat. Všichni víme, jak to dopadlo minulý rok. Nyní se z toho musíme poučit,“ ví dobře.

Zatímco na jaře Kroměříž o vedoucí pozici i postup do druhé ligy ve finiši přišla, letos před sebe nikoho pustit nechce. „Myslím, že máme ještě silnější mančaft, který je na úrovni druhé ligy. Kádr je vyrovnaný. Kluci, co tam chodí z lavičky, nám vždycky pomohou a hru oživí. Navíc máme dobrou partu, všechno šlape. I když je sezona dlouhá a plná nástrah, věřím tomu, že tento rok už to zvládneme“ je přesvědčený.

Podívejte se: vedoucí Kroměříž poprvé ztratila, na Slovácku urvala alespoň bod

Hanáci poprvé klopýtli v neděli v Kunovicích. S domácím Slováckem B v rušné přestřelce remizovali 3:3, když ve druhé půli umazali dvoubrankové manko a v jednu chvíli sahali i po výhře.

„Bod bereme, protože jsme si nechali dát laciné branky,“ říká.

Jinak ale fotbalisté Kroměříže těžkou šichtu zvládli slušně. „Nechytli jsme začátek. V úvodu jsme byli trošku tvrdí ještě z poháru, ale od nějaké pětadvacáté minuty jsme dominovali. Domácí hrozili jenom z brejků. Jinak si nic moc nevytvořili,“ míní.

Zapomněl ale, že celek z Uherského Hradiště si hned po změně stran vypracoval dvě velké šance, zápas mohl definitivně rozhodnout na svoji stranu.

„My vždycky zaspíme začátek, pak něco honíme. Příště si to musíme pohlídat, ale celkově po tom poháru jsme odehráli dobré utkání,“ má jasno.

Je pravda, že Hanáci se vydali minulou středu při zápase MOL Cupu proti Baníku. Přední tým MSFL v poháru favorita trápil, před televizními kamerami dotáhl duel až do penaltového rozstřelu. Celá republika tak měla možnost vidět, jak se v Kroměříži dělá fotbal, jak se Červenkův tým prezentuje.

„Kamarád mi volali, že to bylo dobré,“ líčí Houser. „Samozřejmě všichni víme, jaký byl terén, ale já tyto řeči nemám rád. Podmínky byly pro oba týmy stejné. My hrajeme třetí ligu, oni první a stejně jsme Ostravu v části zápasech přehrávali,“ připomíná. „Ale chápu, že na jiném hřišti by to asi bylo odlišné,“ přidává.

Šestadvacetiletý středopolař se ale duelem s Baníkem už nezaobírá. Řeší jiné věci.

Nedávno kývl na nabídku asistenta Kroměříže Iva Světlíka, aby společně s Tomášem Jelečkem vypomohl Lužkovicím v krajské I. B třídě coby trenér. „Jezdíme tam jednou týdně. Kluci potřebovali trošku zvednout, tak jsme to vzali,“ říká.

„Vždycky si s Jeldou připravíme trénink, nějak to odkoučujeme. Hlavní je, aby to kluky bavilo. Zatím je to docela dobré, ale příští týden hrajeme s Kroměříží B, takže to bude zajímavé,“ dodává s úsměvem.